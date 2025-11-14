이현재 시장 "美 글렌데일 드림웍스 연계 사업…K-콘텐츠 시대 선도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시-美 글렌데일시 대표단과 교류 시작

글로벌 문화·경제 등 국제교류 협력 물꼬 터

K-컬처 허브 도약 제안…긍정 반응 이끌어내

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 13일 미국 캘리포니아주 글렌데일시 대표단이 하남시를 방문해 양 도시 간 경제·문화 교류 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이현재 하남시장(왼쪽 네 번째)이 지난 13일 미국 캘리포니아주 글렌데일시 대표단과 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

이번 방문은 아라 나자리안(Ara James Najarian) 글렌데일 시장을 비롯해 루빅 골라니안 부시장, 이창엽 글렌데일 자매도시위원장 등으로 구성된 대표단이 찾아왔으며, 양 도시 간 지속적인 협력 기반을 구축하기 위한 첫 교류의 자리였다.

글렌데일시는 드림웍스 애니메이션, 마블 애니메이션 등 글로벌 콘텐츠 기업과 '아메리카나 앳 브랜드'(Americana at Brand) 등 대형 복합쇼핑몰이 위치한 LA 카운티 내 주요 경제도시로, 문화·산업적 경쟁력을 갖춘 도시다.

양측은 간담회를 통해 ▲K-스타월드 등 대형 개발사업에 대한 투자·참여 기회, ▲글렌데일의 애니메이션 산업 인프라를 활용한 교육·연계 프로그램 추진, ▲양 도시 공동 문화행사 개최 등 다양한 협력 방안을 폭넓게 논의했다.

이현재 시장은 "하남시는 행정혁신을 통해 민원서비스 종합평가 4년 연속 최우수 기관으로 선정되고, 전국 최초로 2년 연속 대통령 표창을 수상한 도시"라며 "교통·문화·교육 등 다양한 분야에서 검증된 행정 역량을 바탕으로 글로벌 교류를 확대하고 있다"고 강조했다.

또한 하남시의 핵심 프로젝트인 'K-스타월드'를 직접 소개하며, "K-콘텐츠 시장 300조 원 시대를 선도할 복합문화 중심지로 육성하겠다"는 계획도 밝혔으며, "대한민국 유일의 애니메이션고가 있는 하남시의 젊은 인재들이 글렌데일의 드림웍스, 마블 애니메이션 등 제작사를 체험할 수 있는 협력 사업을 통해 하남시와 글렌데일이 함께 문화 산업 중심지로 나아갈 수 있는 계기를 만들어보자" 는 제안을 통해 글렌데일 대표단의 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

대표단은 간담회 후 유니온타워 전망대에서 K-스타월드 사업 부지를 둘러보고, 미사 한강 모랫길과 스타필드 하남을 방문해 하남시의 자연환경과 경제 현황을 체험했다.

이현재 하남시장(오른쪽 두 번째)이 지난 13일 미국 캘리포니아주 글렌데일시 대표단과 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

아라 나자리안 글렌데일 시장은 "우선 이현재 시장님과 USC 동문이라는 인연임을 알게 되어 기쁘다. 그리고 영상 브리핑을 통해 시청한 하남시가 보유한 K-컬처 산업의 성장 잠재력과 글로벌 콘텐츠 제작 생태계의 결합은 매우 매력적"이라는 인상을 밝혔다.

이어서 "하남시에서 제안한 사항을 긍정적으로 검토해 드림웍스 애니메이션, 월트 디즈니 스쿨 등 세계적인 기업과 육성 시설이 모여 있는 글렌데일과 하남시가 문화·경제 협력을 통해 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





이현재 시장은 "이번 만남이 양 도시가 가진 강점을 결합해 글로벌 문화도시로 함께 성장하는 출발점이 되길 바란다"며 "앞으로도 하남시는 국제 협력과 문화산업 교류를 적극 확대해 K-컬처 허브 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

