기아, 화성 공장 '미래형 PBV 생산 허브'로 만든다

연간 25만대 생산 PBV 전용 공장

이스트 공장 준공식·웨스트 공장 기공식

국무총리·경기도지사·정의선 회장 등 참석

국내에 신사업 PBV 전용 공장 조성

고용·지역경제 활성화 등 긍정 효과 기대

기아가 경기도 화성에 연간 25만대 규모의 목적기반모빌리티(PBV)를 생산하는 미래형 모빌리티 생산 허브를 추가로 구축한다. 4조원을 투입해 국내에 첨단 친환경 전용 제조시설을 마련하고 본격적으로 글로벌 PBV 시장을 공략할 발판을 마련하게 됐다.

14일 기아는 경기도 화성시 우정읍에 위치한 오토랜드 화성에서 이보플랜트 이스트(EVO Plant East) 준공식과 2027년 가동을 목표로 한 이보 플랜트 웨스트(West) 기공식을 동시에 개최했다. 이날 행사에는 김민석 국무총리, 김동연 경기도지사 등 정부 관계자와 정의선 현대자동차그룹 회장, 송호성 기아 사장을 비롯한 현대차그룹 관계자 200여명이 참석했다.

김 총리는 이날 축사에서 "이보 플랜트 준공식과 기공식을 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "자동차 산업과 함께 미래모빌리티 혁신의 새 시대를 열겠다"고 말했다.

14일 경기도 화성시 우정읍 기아오토랜드 화성에서 열린 기아 화성 이보플랜트 이스트 준공식 겸 웨스트 기공식 행사에서 김민석 국무총리(사진 왼쪽)와 정의선 현대차그룹 회장이 악수하고 있다. 연합뉴스 제공

PBV는 용도별 요구에 맞춰 처음부터 맞춤 설계된 전동화 모빌리티다. 기아는 이보 플랜트 출범을 계기로 PBV를 단순한 신차 라인업이 아닌 미래 사업 포트폴리오의 핵심 축으로 육성하겠다는 의지를 강조했다. PBV를 통해 차량 판매와 제조, 운영 서비스, 플랫폼 생태계가 결합된 통합 모빌리티 비즈니스 모델을 구축하겠다는 전략이다.

기아는 축구장 40개가 넘는 크기(30만㎡)의 부지를 확보하고 시설투자와 연구개발(R&D) 비용으로 약 4조원을 투입한다. 이스트 플랜트에서 중형 PBV 모델인 PV5를 연 10만대, 웨스트 플랜트에서 대형 PBV PV7을 연 15만대 생산할 예정이다.

이번 PBV 전용공장은 기아가 국내에 전기차 생산 거점을 추가 확보했다는 점에서 의미가 크다. 기존 승용 전기차가 아닌 성장성이 큰 PBV 사업을 위한 전용 기지를 국내에 둔 만큼, 한국을 전기차 핵심 거점으로 만들겠다는 기아의 전략적 방향성이 읽힌다. 송호성 기아 사장은 "정부 정책과 연계해 2026년부터 2030년까지 글로벌 시장에서 생산 예정인 기아 전기차 451만대 가운데 58%에 달하는 263만대를 국내에서 생산하겠다"는 계획을 밝혔다.

기아 화성 이보플랜트 이스트 차체 용접 생산라인 모습. 기아 제공

첨단 친환경 공장, 화성 이보 플랜트

기아는 화성 이보 플랜트에 첨단 혁신 제조기술을 대거 적용하고 탄소 배출을 최소화하는 설비를 구축했다. 차체 공정에는 무인운반차량(AGV)이 도입된 스마트 물류 시스템을 도입했고, 도장 공정은 탄소와 유해물질을 저감하는 건식부스 운영 등을 통해 탄소 배출량을 기존 공장 대비 약 20% 줄이도록 설계됐다.

특히 조립 공정의 경우 컨베이어벨트를 없애고 '셀 방식'의 제조 방식을 도입했다. 각기 다른 모빌리티를 셀 단위로 동시에 제작하면 다양하고 유연한 차종 생산이 가능해진다. 또 위치 기반 자동화 기기인 스마트 태그, 오작업 방지 사양정보 지시 모니터, 중량물 장착 등 위험 공정을 위한 자동화 신기술과 저소음 설비적용 등을 적용해 작업자 친화적인 현장으로 조성했다는 점도 특징이다.

기아는 제조공정의 재생에너지 활용을 통한 RE100(재생에너지 100% 사용) 달성에도 힘쓴다. 이보 플랜트를 포함한 오토랜드 화성에 있는 약 10만5000평 규모 유휴 국유지를 활용해 50㎿ 규모 태양광 재생에너지 발전 시설에 투자를 계획하고 있다.

경기도 화성시 우정읍에 위치한 기아 오토랜드(AutoLand) 화성 전경. 기아 제공

특화 PBV 컨버전 센터도 운영

기아는 파트너사와 함께 특화 모델을 개발하는 PBV 컨버전 센터도 운영한다. PBV 컨버전 센터는 약 6만㎡ 규모 부지에 조성됐으며 PV5를 활용한 오픈베드, 탑차, 캠핑용 차량 등 다양한 특화 컨버전 모델을 제작한다.

앞으로 나올 대형 PBV PV7 등을 활용한 후속 컨버전 모델도 이곳에서 개발·생산할 예정이다.





기아관계자는 "PBV 생태계를 국내에 조성해 제조업 활성화에 기여할 뿐 아니라 글로벌 경상용차 시장을 리딩하는 경쟁력도 갖추게 될 것"이라고 말했다.

화성 이보플랜트 이스트에서 생산 중인 PV5. 기아 제공





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

