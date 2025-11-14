류제명 과기2차관, 피지컬 AI 업계와 간담회…"확산 지원할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마음AI 방문…피지컬 AI 확산 방안 논의

과학기술정보통신부는 류제명 2차관이 14일 마음AI를 방문해 국내 피지컬 인공지능(AI) 업계와 간담회를 진행했다고 밝혔다.

이날 간담회는 우리의 피지컬 AI 기술현황 등을 진단하고 국내 피지컬 AI가 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 진행됐다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관. 연합뉴스

AD

과기정통부는 이번 현장 방문과 간담회를 통해 국내 현장의 기술개발 동향을 파악하고 주요 피지컬 AI 기업의 의견을 청취, 피지컬 AI 생태계 육성을 위한 지원 방안을 모색할 예정이다.

과기정통부는 피지컬 AI 구축과 확산을 국정과제로 추진하고 관계부처인 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등과 협력 체계를 구축하고 있다. 아울러 엔비디아, 현대자동차 간 업무협약(MOU)을 체결해 AI와 산업 융합을 위한 토대를 마련했다.

이날 마음AI에서는 사람의 음성을 인식해 공간을 순찰하는 자율주행 4족 보행 경비 로봇과 디지털트윈 기반의 시뮬레이터에서 로봇의 자율판단과 동작을 지원하는 '피지컬 AI 데이터 팩토리' 등이 시연됐다.

이어 최홍섭 마음AI 대표가 최근 부상 중인 피지컬 AI의 글로벌 동향과 제조 등 산업 분야에 미칠 파급효과를 설명했다. 마음AI는 피지컬 AI 파운데이션 모델(VLA)을 개발하는 기업이자 한국 피지컬 AI 협회의 주관사다.

이후 간담회에서는 최 대표를 비롯해 김욱 IITP 혁신·글로벌 PM, 정병찬 한화로보틱스 대표, 김우승 크라우드웍스 대표, 서영호 동원시스템즈 상무, 정영범 퓨리오사AI 상무 등 기업 관계자와 전문가들이 국내 피지컬 AI를 다양한 산업군에 확산하기 위한 방안을 논의했다.





AD

류 2차관은 "우리나라는 AI 강국으로의 도약을 위해 필요한 AI 파운데이션 모델, AI 반도체 등의 핵심 소프트웨어·하드웨어 탄탄한 제조업 역량의 3박자를 두루 갖춰 피지컬 AI를 활용한 산업 전반의 AI 전환(AX) 가능성이 무궁무진하다"라면서 "현장의 숙련노동자 데이터셋 구축을 통한 정밀공정 특화 피지컬 AI와 다크팩토리 구축 등 제조 전반의 융합을 토대로 피지컬 AI 현장 최적화를 통한 생산성 혁신과 전 분야 확산을 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>