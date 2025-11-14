핸드볼 H리그 15일 개막…김대현 문체부 차관 시구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 5월까지 전국 7개 지역에서 169경기

2025~2026 신한 솔뱅크(SOL-Bank) 핸드볼 H리그가 15일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개막한다.

문화체육관광부는 김대현 제2차관이 개막식 현장을 찾아 축사와 시구로 대회의 성공적 개최를 응원할 예정이라고 14일 밝혔다.

H리그는 14개 팀(남자 6·여자 8)이 참가하는 우리나라의 대표적인 핸드볼 실업리그다. 지난 시즌에는 총 관중 5만3521명을 동원, 직전 시즌 대비 41% 늘어난 역대 최고 관중을 기록했다. 올해는 내년 5월5일까지 서울, 인천, 광명, 청주, 광주, 부산, 삼척 등 전국 7개 지역에서 169경기가 열릴 예정이다.

핸드볼은 올해부터 문체부의 '스포츠클럽 디비전(승강제리그)' 사업에 새로 참여한다. 이 사업은 종목별 경기 수준에 따라 팀이 상·하위 그룹으로 승격·강등되는 리그 구조를 구축해, 생활체육과 전문체육의 자연스러운 연계를 꾀하는 사업이다. 올해에는 축구, 야구 등 11개 종목의 승강제리그에 총 246억원의 국고가 지원된다. 핸드볼에는 경기장 임차, 리그관리자 및 심판·운영요원 수당 등으로 활용할 수 있는 8억7500만원이 배정됐다.

또한 문체부는 지자체·공공기관·기업이 운영하는 스포츠선수단인 '직장운동경기부' 사업을 통해 핸드볼 종목 4개 팀에 총 1억3300만원을 지원하고 있다. 이 사업은 신규 창단팀과 기존 운영팀에 훈련용품비, 대회 출전비 등을 지원하는 것으로, 올해 전국 365개(863개 팀) 직장운동경기부 운영단체 중 79개 단체(325개 팀)에 총 163억원이 투입됐다.





김대현 차관은 "핸드볼은 '우리 생애 최고의 순간'으로 기억되는 도전과 열정의 스포츠"라며 "문체부도 핸드볼이 생활 속의 스포츠로 자리 잡을 수 있도록 꾸준히 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

