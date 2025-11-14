[비트코인 지금]다시 10만달러 붕괴된 비트코인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비트코인의 가격이 다시 10만달러 밑으로 내려오면서 6개월 만에 최저 수준으로 밀렸다.

글로벌 가상자산 시황 중계 플랫폼 코인마켓캡에 따르면 14일 오전 7시20분 기준 비트코인의 가격은 9만9185달러로 24시간 전 대비 2.35% 하락했다. 12만6198달러로 연중 고점을 기록한 10월7일에 비하면 20% 넘게 빠졌다. 지난 5월8일 이후 최저 수준이기도 하다.

알트코인(비트코인을 제외한 가상자산류)도 마찬가지다. 대장주인 이더리움은 24시간 전 대비 5.87% 빠졌다. 솔라나(-6.41%), 리플(XRP)(-2.79%), BNB(-3.61%), 도지코인(-4.53%) 등 시총 상위 가상자산 역시 부진한 모습이다.

이번 하락은 이번 미국 증시의 급락 때문으로 풀이된다. 13일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전거래일 대비 797.6포인트(1.65%) 하락한 4만7457.22에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 113.43포인트(1.66%) 빠진 6737.49, 기술주 중심의 나스닥지수는 536.102포인트(2.29%) 급락한 2만2870.355에 거래를 마쳤다.





여기에 낮아진 금리인하 기대감도 투잠심리에 영향을 끼쳤다. 연방준비제도(Fed) 위원들이 12월 추가 금리 인하 가능성에 대해 회의적인 견해를 내놨다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 미국 연방준비제도(Fed)가 현재 연 3.5~3.75%인 금리를 12월에 동결할 가능성을 48.4%, 0.25%포인트 인하할 가능성을 51.6%로 반영하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

