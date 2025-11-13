"프린스그룹 회장 자산 88조원 추정…'중남미 마약왕'급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더타임스 "천즈 회장 자산 600억달러

중남미 마약왕 맞먹는 규모 자산 보유"

캄보디아 대규모 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹 소유주 천즈 회장의 자산이 600억달러(약 87조9000억원)로 추정된다는 보도가 나왔다.

영국 일간 더타임스는 12일(현지시간) 천즈가 캄보디아 정부 및 중국 정보 당국과 긴밀히 연계돼 있고, 중남미 마약왕에 맞먹는 것으로 추정되는 규모의 자산을 보유했다고 보도했다.

영국과 미국은 지난달 공조를 통해 프린스 그룹과 계열사, 천즈의 범죄 행위를 파악했다며 이들에 대한 제재를 발표했다. 미·영 정부에 따르면 천즈의 최대 수입원은 온라인 사기 센터 네트워크다. 캄보디아 최소 10개 센터에는 인신매매한 노동자 각 수천 명이 전화나 소셜미디어를 사용해 강제로 사기행각을 벌인다.

이를 통해 프린스 그룹은 막대한 돈을 벌어들였다. 미 재무부는 지난달 작전에서 비트코인 130억달러(약 19조원) 상당의 비트코인을 압수했다. 천즈와 함께 오래 일하다가 내부고발자로 전환한 싱가포르인 클리프 테오는 천즈에게 자산 규모를 물었을 때 그가 순자산 600억 달러라고 답했다고 전했다.

더타임스는 천즈와 중국 정보 관리들의 관계는 2015년 시작된 것으로 보인다고 전했다. 한 전직 중국 정보요원은 천즈가 자신이 소유한 프놈펜의 클럽에서 중국 공안부 관리들을 맞이해 각별히 대접하면서 부탁을 했다고 말했다. 프린스 그룹에 고용된 해커들이 공안부가 반체제 인사들을 추적하는 과정에 활용됐다고도 주장했다.

하지만 천즈와 중국 당국의 관계가 유지되지는 않았다. 2020년 중국 경찰은 프린스그룹을 조사하기 위한 태스크포스 설립을 발표했고, 대만 내 그룹 계열 은행도 더 엄격한 서류를 요구하기 시작했다.

천즈는 미국 또는 영국으로 눈을 돌렸고, 미국 비자는 거절됐지만 지금은 국가안보 우려로 폐지된 영국의 투자 비자 경로로 가족과 함께 런던에 입성해 5년간 활동했다고 한다. 이때 천즈는 9400만파운드(약 1812억원)를 들여 잉글랜드은행 인근에 사무실 건물을 사들였고, 1200만파운드(약 231억원)는 저택 구입과 개조에 썼다고 한다.





프린스그룹은 "그룹과 천 회장이 불법 활동에 연루됐다는 주장을 단호히 거부한다"며 "최근 제기된 혐의는 근거 없고 불법적인 자산 압류를 정당화하려는 것으로 보인다"고 해명했다. 또 "검증되지 않은 이런 주장을 되풀이하는 언론 보도로 증폭된 주장이 죄 없는 직원과 파트너, 지역사회에 피해를 준다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

