[2026 수능]EBS "영어, 작년보다 다소 어려워…32·34·37·39번 변별력 있어"

EBS 수능 연계교재와의 연계율 55.6%

2026학년도 대학수학능력시험 영어 영역은 지난해 수능보다 다소 어렵게 출제된 것으로 파악된다.

13일 정부세종청사에서 진행된 '2026학년도 수능 출제 경향 분석 브리핑'에서 3교시 영어영역 문제를 분석한 EBS 현장 교사단 소속 김예령 대원외고 교사는 "절대 난도를 고려했을 때 지난해 수능보다는 다소 어렵게, 9월 모의평가와는 비슷하게 출제됐다"고 분석했다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. 251113. 사진공동취재단

김 교사는 "지문이나 선지를 봤을 때 균형을 맞춘다는 점에서 출제 기조는 지난해 수능과 비슷했다"며 "변별력을 주려고 했던 문항들은 선지를 통해 시험 난이도를 조절했다는 측면에서는 9월 모평과 비슷하다"고 했다.

영어영역은 듣기 17문항, 읽기 28문항 출제됐고 신유형 없이 지난해 수능 출제 경향을 유지하며 소위 '킬러문항'은 나오지 않았다.

김 교사는 "공교육을 통해 지문을 충실하게 읽고 이해하는 능력을 갖춘 수험생들이 정답을 맞힐 수 있도록, 다양한 유형에서 지문의 정확한 해석을 필요로 하는 문항으로 변별력을 확보했다"면서 "영어과 교육과정의 내용과 수준에 맞춰 '고등학교 영어과 교육과정 성취기준의 달성 정도'와 '대학에서 수학하는 데 필요한 영어 사용 능력'을 측정하기 위해 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 네 영역에서 다양한 소재의 지문과 자료를 활용한 문항이 출제됐다"고 봤다.

또한 "학교 수업을 통해 수능 준비를 착실히 한 수험생들은 대부분의 지문을 이해하는 데 그리 어렵지 않았을 것"이라면서 "전반적으로 절대평가의 기조에 맞춰 지나치게 복잡하고 어려운 지문은 배제하고, 오답 선택지를 정교하게 조정해 매력도를 높이고자 노력한 흔적들을 볼 수 있었다"고 평가했다.

EBS 수능 연계교재와의 연계율은 55.6%(25문항)다. 듣기 및 말하기 문항의 경우 EBS 수능 연계교재에 나온 대화·담화를 재구성하거나 소재, 그림 및 도표 등을 활용한 문항이 12개 출제됐다. 읽기와 쓰기 문항의 경우에는 EBS 수능 연계교재에서 지문과 도표, 안내문 등을 활용한 문항이 13개 나왔다.

변별력 문제로는 32, 34번(빈칸 추론), 37번(글의 순서), 39번(문장 삽입) 등의 문항이 꼽혔다.





김 교사는 "듣기 및 읽기와 쓰기 영역의 연계율을 일정 수준 이상 유지하면서 그 외의 다른 문항들은 평이하게 출제됐다"며 "중·하위권 수험생들의 시험 부담을 경감시키고자 한 것으로 판단된다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

김영원 기자 forever@asiae.co.kr

