2025 KCIA 한국소비자산업평가 ‘온라인 스토어’ 출산/육아·반려동물 평가 결과 발표

KCA한국소비자평가는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 <2025 KCIA 한국소비자산업평가 '온라인 스토어'> 출산/육아, 반려동물 분야의 평가 결과를 발표했다.

본 평가는 표준산업분류에 따른 업종별 소비자평가 결과를 발표함으로써 소비자기본법 제4조에서 보장하는 소비자의 의견이 반영될 권리, 정보를 제공받을 권리, 선택할 권리 등 소비자의 8대 권리를 실현하고, 소비자들에게 객관적이고 유용한 정보를 제공하여 소비생활의 질적 향상을 도모하는 데 목적이 있다.

2025 KCIA 한국소비자산업평가 '온라인 스토어'는 온라인 쇼핑이 일상화되고 소비 채널이 디지털 중심으로 변화하는 시장 환경 속에서 실제 이용 소비자들에게 높이 평가를 받은 우수 온라인 스토어를 매년 선정한 후 대중에게 소개하기 위하여 진행한다.

평가는 지난 7월~9월 중 포털사이트에서 판매되는 제품 카테고리별 리뷰 수 등을 기반으로 사전 조사를 실시한 결과, 상위 평가를 받아 선발된 후보군에게 후보자 안내를 실시하였으며, 최종 우수 온라인 스토어가 아래의 평가 기준을 통해 선정되었다.

한국소비자평가는 해당 온라인 스토어를 이용한 소비자들의 실제 경험을 바탕으로 최종 평가를 거쳐 △제품 만족도 △배송 만족도 △컴플레인 응대 △전반적 평가 총 4가지 최종 평가 기준에 따라 세부 분야 및 부문별 우수 온라인 스토어를 선정하였으며 발표 명단은 다음과 같다.

한국소비자평가 관계자는 "전자상거래가 일상 소비의 핵심 수단으로 자리 잡으면서 소비자들은 상품 자체뿐 아니라 편의성, 신뢰성, 개인화된 경험을 종합적으로 고려하여 구매 채널을 선택하고 있다."며 "이러한 전반적인 쇼핑 경험을 중시하는 시장 트렌드에 따라 온라인 판매 업체들은 빠른 배송, 품질 좋은 상품 제공, 친절한 고객 응대 등을 통해 소비자들의 신뢰를 얻기 위해 노력하고 있다. 이번 우수 온라인 스토어 발표가 실제 이용한 소비자들의 경험을 분석한 객관적인 정보로서, 소비 생활에 실질적인 도움이 되길 바란다."고 전했다.





또한 "한국소비자산업평가의 취지와 의미를 담아 '사랑의 열매'를 통하여 저소득 가정의 가계소비 활성화에 힘을 보탤 예정이다. 특히 '아동결연후원사업'을 통하여 저소득 취약계층 아동청소년을 위해 정기적인 생계비·교육비·의료비 지원을 제공하고 있으며, 건강한 아동청소년기를 보내는데 조금이나마 힘이 되기를 바란다. 앞으로도 지속적인 관심을 갖고 함께 나아가겠다."고 전했다.





