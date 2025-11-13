현대차증권, 소아암 환아를 위한 기부 물품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차증권은 지난 7일 서울시 송파구에 위치한 서울아산병원 어린이병원을 찾아 '환아를 위한 따뜻한 나눔 전달식'을 가지고 기부 물품 전달을 완료했다고 13일 밝혔다.

지난 7일 서울시 송파구에 위치한 서울아산병원에서 현대차증권 김종훈 피플앤컬처팀장(왼쪽에서 두번째)과 서울아산병원 관계자 등이 기념 사진 촬영을 하고 있다.

기부 물품에는 모자 110개, 헌혈증 100개, 과자선물세트 100박스가 포함됐으며 특히 모자 제작은 임직원 참여 '현대차증권 원데이클래스' 프로그램과 연계해 진행됐다. 임직원 약 70명이 직접 참여해 저학년용 57개와 고학년용 53개를 제작했다.

현대차증권 원데이클래스는 임직원 및 가족을 대상으로 '친환경 레고 플라워 꽃다발' '나전칠기 자개공예 손거울' '크리스마스 미니트리' 등 자체 제작 키트를 체험해볼 수 있는 참여형 프로그램이다.

이번 기부 활동은 현대차증권 원데이클래스와 연계해 '마음나눔통장'을 통해 조성된 재원을 바탕으로 추진됐다. 마음나눔통장은 현대차증권 임직원 기부금과 회사 후원금을 1대1로 매칭해 사회 공헌 기금을 마련하는 프로그램이다.

이외에도 현대차증권은 임직원 및 가족들이 직접 제작한 'DIY(Do It Yourself) 사랑의 필통' '반려나무' '자이언트얀 미니 포츈가방' '이른둥이 마음키트(목베개+턱받이)' 등과 자체 준비 물품을 영등포 성인문해센터, 강서구립봉제산노인복지센터, 이대서울병원, 이대목동병원 등에 기부한 바 있다.





정창욱 현대차증권 경영지원실장은 "기금 마련부터 기부 물품 제작까지 기부 전 과정에 임직원들이 참여함으로써 기부의 의미를 함께 공감할 수 있는 기회였다"며 "앞으로도 현대차증권은 구성원 및 가족이 참여하는 참여형 프로그램 확대를 통해 지역사회에 선한 영향력을 확산시키는 금융 회사로 발돋움할 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

