본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로

이종길기자

입력2025.11.14 07:30

시계아이콘03분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

훌루 글로벌 통합·요금 인상·아시아 제작 강화
흑자 전환 위해 '양보다 질' 선택…수익 개선
아시아 제작 글로벌 유통…제작비 할리우드 절반

디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로 '디즈니+ 오리지널 프리뷰' 레이저 쇼
AD

월트디즈니가 스트리밍 사업을 수익성 중심으로 재편한다. 2019년 디즈니+ 출시 이후 6년간 추진해온 가입자 확대 경쟁에서 벗어나, 운영 효율과 이익률을 우선하는 구조로 전환한다. 훌루 글로벌 통합, 가격 인상, 아시아 제작 거점 강화가 핵심이다.


훌루 통합으로 글로벌 유통 일원화

디즈니는 지난달 8일 국제 시장의 디즈니+ 앱에 훌루 허브를 정식 도입했다. 앞서 북미에서는 훌루 콘텐츠를 디즈니+ 내에서 직접 시청할 수 있는 통합 앱을 선보였다. 기존 국제 시장용 브랜드였던 스타는 단계적으로 정리한다.


스타 브랜드를 없애는 이유는 명확하다. 북미에서는 디즈니+와 훌루가 따로 운영되고, 국제 시장에서는 스타라는 이름을 쓰면서 동일한 콘텐츠가 서로 다른 브랜드로 유통되는 비효율이 발생했다. 이번에 훌루로 통일하면서 마케팅 비용은 줄고 브랜드 인지도는 더 향상될 전망이다.


디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로 왼쪽부터 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌 2의 이권 감독, 김혜준, 이동욱

더 중요한 변화는 콘텐츠 유통 구조다. 이제 한국과 일본에서 제작되는 오리지널 콘텐츠도 훌루 라벨을 달고 전 세계 디즈니+ 앱에 동시 노출된다. 지역별로 흩어져 있던 제작을 하나의 글로벌 유통망 안에 집어넣은 것이다. 단순한 UI 통합이 아니다. 공급망 자체를 재편하는 작업이다.


통합의 효과는 빠르게 나타나고 있다. 한국에서 만든 드라마가 북미 시청자 홈 화면에서 자동으로 추천되고, 일본 애니메이션이 유럽에서 별도 마케팅 없이 노출된다. 알고리즘이 장르와 시청 패턴의 기반으로 작동하면서, 제작 지역과 무관하게 콘텐츠가 확산하는 구조가 만들어졌다.


디즈니는 최근 여러 나라에서 케이블 네트워크를 축소하거나 종료하기도 했다. 선형 방송에 투입하던 자원을 스트리밍에 집중하고 있다. 글로벌 단일 플랫폼 체제로 빠르게 이동한다고 볼 수 있다.


가격 인상으로 수익 체질 전환

플랫폼 통합과 동시에 가격도 인상됐다. 디즈니는 지난달 21일 미국 디즈니+ 요금제를 올렸다. 광고형은 월 9.99달러에서 11.99달러로, 광고 없는 프리미엄은 17.99달러에서 18.99달러로 조정했다. 훌루 광고형도 9.99달러에서 11.99달러로 인상했다.


디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로 왼쪽부터 '재혼 황후'의 이세영, 주지훈, 신민아.

이는 단순한 물가 반영이 아니다. 가입자 수보다 가입자당 평균 매출과 광고 단가를 핵심 지표로 삼겠다는 전략 전환이다. 넷플릭스가 2022년부터 시작한 이 방식을, 디즈니도 이제 본격적으로 따라가고 있다.


예상대로 단기 반발은 있었다. 미국 데이터 분석사 안테나에 따르면 9~10월 한 달간 디즈니+ 해지율은 약 8%, 훌루는 10% 수준으로 상승했다. 평균 대비 두 배 수준이지만, 디즈니는 심각한 문제로 보지 않는다. 오히려 가격에 민감한 이용자를 정리하고, 고가 구독자 중심으로 시스템을 재편하고 있다.


실제로 수치는 디즈니의 판단을 뒷받침한다. 로이터에 따르면 디즈니 스트리밍 사업은 올해 들어 분기 단위 흑자를 기록하며 적자 구조에서 벗어났다. 출시 6년 만이다. 가입자 1억 명 확보보다 가입자 5000만 명에게 더 높은 요금을 받는 구조가 수익에 유리하다는 계산이 깔려 있다.


디즈니의 전략 전환은 OTT 산업 전체의 흐름과 맞물린다. 넷플릭스는 2022년 이후 가격 인상과 광고형 요금제 도입으로 수익성을 개선했고, 워너브러더스 디스커버리도 맥스 요금제를 재편했다. 저가 경쟁보다 이익률 확보가 생존 조건이 된 셈이다.


아시아를 글로벌 제작 허브로

디즈니는 수익 구조 개선과 함께 콘텐츠 공급망도 재편 중이다. 13일 홍콩 디즈니랜드에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰'에서 한국과 일본 신작 약 스무 편을 공개햤다. 이는 아시아를 단순한 소비 시장이 아니라 글로벌 콘텐츠 생산 거점으로 키우겠다는 선언과 같다.


디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로 '메이드 인 코리아' 스틸 컷

아시아 콘텐츠에 주목하는 이유는 분명하다. 한국과 일본은 제작 인프라가 탄탄하고 서사 역량이 검증됐다. 할리우드 대비 제작비는 30~40% 수준인데, 완성도는 글로벌 수준이다. 투자 대비 효율이 높다. 게다가 한국 드라마와 일본 애니메이션은 이미 북미와 유럽에서 팬층을 확보했다. 언어 장벽을 넘어 소비되는 몇 안 되는 비영어권 콘텐츠다.


루크 강 디즈니 아태지역 사장은 "웹툰, 게임, 음악 등 다양한 창작 원천에서 영감을 받은 현지 스토리텔러들과 협업하겠다"고 밝혔다. 캐롤 초이 아태지역 오리지널 콘텐츠 총괄은 "독창성이 디즈니 스토리텔링의 핵심 동력"이라며 "아태지역 크리에이터들이 그 중심에 있다"고 말했다.


한국 작품으로는 '조각도시', '골드랜드', '재혼 황후', '현혹', '메이드 인 코리아', '킬러들의 쇼핑몰' 시즌 2, '21세기 대군부인'이 포함됐다. 일본에서는 고지마 히데오가 총괄하는 '데스 스트랜딩: 고립', 한일 합작 '메리 베리 러브', '도쿄 리벤저스: 삼천전쟁편', '캣츠 아이: 파트2', '메달리스트' 시즌 2 등이 공개된다.


이처럼 라인업이 두터운 이유는 디즈니가 2021년 아태지역 진출 이후 현재까지 155편이 넘는 오리지널 시리즈를 제작했기 때문이다. 시행착오를 거쳐 무엇이 통하는지 파악했고, 이제 본격적으로 물량을 늘리는 단계에 들어섰다.


주목할 점은 이들 작품이 로컬 제작이지만 처음부터 글로벌 유통을 전제로 기획됐다는 사실이다. 제작과 배급, 광고 판매가 모두 디즈니 플랫폼 내에서 처리된다. 최근 훌루 통합도 그 일환이다. 한국과 일본에서 만든 콘텐츠가 훌루 라벨을 달고 북미와 유럽 시청자에게 자동 노출된다. 별도 라이선스 계약 없이 내부 유통망만으로 전 세계 배급이 완성된다.


디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로 캐롤 초이 아태지역 오리지널 콘텐츠 총괄
제작비 리스크 분산하는 협업 전략

이런 아시아 전략은 넷플릭스와 기본 구조가 유사하다. 두 회사 모두 자체 제작 스튜디오를 운영하지 않고, 현지 제작사와 협업하는 방식을 택했다.


넷플릭스는 2023년 4월 향후 4년간 25억 달러(약 3조3000억원)를 한국 콘텐츠에 투자하겠다고 밝혔다. CJ ENM, 스튜디오드래곤, JTBC 등과 파트너십을 맺고 연간 최소 스물다섯 편의 한국 오리지널 콘텐츠를 제작한다. 검증된 작품을 시즌제로 확장하기도 한다.


디즈니도 스튜디오N, CJ ENM 등 검증된 파트너사와 협력한다. 다만 작품 편수는 한일 합쳐 연간 스무 편 수준으로 넷플릭스보다 적다. 마블, 픽사 등 기존 글로벌 IP를 보유한 만큼, 아시아 오리지널에 올인하기보다 기존 IP와 균형을 맞추는 전략으로 보인다.


이는 수익성을 최우선으로 삼는 현재 전략과 정확히 맞아떨어진다. 스튜디오를 직접 운영하면 제작비 통제가 가능하지만, 고정비가 커진다. 협업 방식은 프로젝트별로 비용을 관리할 수 있어 훨씬 유연하다. 더 적은 비용으로 검증된 작품을 확보할 수 있다.


디즈니, 스트리밍 적자 탈출…韓·日을 '돈 버는 콘텐츠 공장'으로 '쇼군'의 사나다 히로유키

시스템 효율화로 수렴하는 전략

결국 디즈니가 추진하는 변화는 하나의 방향을 가리킨다. 플랫폼 통합으로 유통 구조를 단순화하고, 가격 인상으로 수익성을 확보하며, 아시아 협업으로 제작비를 관리한다. 세 가지 전략은 모두 효율과 수익률로 수렴된다.


OTT 산업이 가입자 전쟁에서 수익성 경쟁으로 이동하는 과정에서, 디즈니는 시스템 효율화를 선택했다. 론칭 초기처럼 마블과 스타워즈로 화제를 모으는 대신, 유통망을 정비하고 가격 체계를 재편하며 제작 파트너십을 강화한다. 콘텐츠 물량보다 운영 구조가 경쟁력을 결정하는 시대로 접어든 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 전략이 성공할지는 아직 미지수다. 넷플릭스처럼 압도적 물량으로 시장을 장악하는 방식이 여전히 유효해서다. 디즈니는 자신의 강점인 IP 관리 역량과 글로벌 유통망을 활용해 조금 다른 길을 택했다. 스트리밍 시장 재편의 또 다른 도전이 시작됐다.




홍콩=이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기