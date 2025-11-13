SKT, 통신·AI 양대 CIC 체제로 조직개편…전체 임원 규모는 줄여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사업별 기능·역량 통합…전문성·효율성 강화

이동통신 CIC, 고객 신뢰회복 우선

AI CIC, 핵심 사업·기술 역량 결집

"수시 인사로 조직 유연성 ↑"

SK텔레콤은 통신(MNO)과 인공지능(AI)의 양대 사내독립기업(CIC) 체제를 중심으로 하는 조직개편과 임원 인사를 13일 단행했다고 밝혔다.

정재헌 SKT 최고경영자(CEO·사장)는 "CIC 체제는 MNO와 AI 각 사업 특성에 맞춘 최적화된 업무 방식과 의사결정 체계를 갖추기 위한 선택"이라며 "이를 바탕으로 MNO 사업의 고객 신뢰 회복과 AI 사업의 실질적 성과 창출을 이뤄내겠다"고 밝혔다.

서울의 한 SKT 매장의 모습. 연합뉴스

우선 한명진 CIC장이 이끄는 MNO CIC는 고객 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼고 관련 기능과 역량 통합에 나선다. 마케팅은 상품·서비스와 영업 중심으로 재편한다. 엔터프라이즈(B2B) 사업은 기술 지원 조직을 전진 배치한다.

네트워크는 인프라 영역의 AI 전환과 디지털 전환 실행력을 높이는 조직으로 구성하는 한편, 이동통신 등 기존 사업과 유기적인 연계성을 모색한다.

지난 9월 출범한 AI CIC는 정석근·유경상 공동 CIC장을 중심으로 핵심 사업과 기술 중심의 역량을 모은다. 특히 AI CIC 내 팀 단위 조직은 프로젝트 형태로 구성해 시장 환경 변화에 빠르게 대응할 수 있는 유연성을 갖출 계획이다.

사업 영역은 ▲에이닷 사업을 중심으로 한 소비자용(B2C) AI ▲산업용 AI, 데이터플랫폼, AI 클라우드, 피지컬 AI 등의 사업을 추진하는 B2B AI ▲메시징 사업과 인증 및 페이먼트 사업을 담당하는 디지털플랫폼사업 ▲데이터센터 사업을 총괄하는 AI DC 등으로 재편한다.

기술 영역은 플랫폼과 서비스 등의 개발을 담당하는 '플랫폼'과 파운데이션 모델 등을 개발하는 'AI 모델'을 중심으로 개편한다. 양대 CIC를 지원하는 스태프 조직은 현업 지원을 위한 전문가 조직으로 개편된다.

통합보안센터는 조직과 인력을 지속 확충하며, 대외협력(CR)과 PR 기능을 통합한 컴(Comm)센터를 신설한다. 이와 함께 주요 경영진의 의사결정 지원을 강화하기 위해 GC센터를 신설하고, 기업(Corporate)센터(CFO)는 기존 CFO 역할에 전략 기능을 통합한다.

SKT는 2026년 임원 인사의 초점을 책임 경영을 위한 리더십 변화에 뒀다. 양대 CIC 체제에서 사업 성과와 성장을 모색하기 위해 실행력과 전문성을 기준으로 삼아 임원을 선임했다는 설명이다.

특히 SKT는 임원의 실질적 책임과 역할 강화를 위해 전체 임원 규모를 줄였다. 향후 경영 환경과 전략 방향에 따른 수시 인사를 통해 전사적 조직 유연성도 높인다는 계획이다.





SKT 관계자는 "이번 조직 개편과 임원 인사를 통해 통신 영역에서의 고객 신뢰 회복과 AI 사업의 실질적 성과 창출을 가속화할 계획"이라고 설명했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

