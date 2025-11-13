게임 속에 부산 집어넣는다… 부산시·스마일게이트, '부산맵' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 벡스코서 MOU, 도시브랜드 세계 전파



▲부산관광 수요 유발 ▲청년인재 양성·참여

부산시(시장 박형준)가 게임 속 지도를 개발해 도시 브랜드 알리기에 나선다.

부산시는 오는 14일 오후 1시 20분 벡스코에서 글로벌 게임사 스마일게이트와 차세대 게임 콘텐츠의 '부산맵' 개발에 관한 업무협약을 체결한다고 13일 알렸다.

이 협약은 부산시와 스마일게이트가 게임이라는 문화콘텐츠를 매개로 부산의 도시브랜드를 세계에 알리고 관광과 게임 산업의 융합을 통해 지역경제 활성화와 사회적 가치를 창출하기 위해 마련됐다.

스마일게이트는 2002년 설립 이후 게임 개발, 배급, 플랫폼, 엔터테인먼트·투자·사회공헌 등 다양한 분야에서 사업을 전개하는 국내 대표 글로벌 게임 기업이다. 대표작으로는 세계 11억명이 이용하는 1인칭 슈팅게임 크로스파이어와 160여개국에서 서비스 중인 MMORPG 로스트아크가 있다. 로스트아크는 2019년 대한민국게임대상 6관왕을 수상했고 2023년 스팀 동시 접속자 132만명을 기록하는 등 세계 게이머들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

2024년 기준 매출액은 1조 5222억원, 임직원 수는 3500여명으로 국내를 넘어 글로벌 게임 산업에서 대한민국 위상을 선도하는 기업으로 평가받는다.

부산시와 스마일게이트는 차세대 게임 속 '부산맵'을 공동 개발해 전 세계 게이머들이 부산의 도시 경관과 정체성을 자연스럽게 경험할 수 있도록 할 계획이다. 부산의 대표 관광지와 지역문화 요소를 게임 내외부 콘텐츠로 구현해 관광 수요를 유발하고 지역경제로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 목표다.

또 지역경제 활성화와 청년 인재 양성을 위한 협력사업도 추진된다. 부산시는 게임과 관광 산업의 연계를 지원하고 스마일게이트는 게임 개발과 콘텐츠 제작 과정에 부산 청년 인재 참여 기회를 확대하며 지역의 잠재력 있는 게임 생태계 성장 기반 구축에 나선다.





이준승 부산시 행정부시장은 "세계적인 게임 기업과 협력해 부산 브랜드 가치를 글로벌 시장에 확산하고 게임과 관광이 결합된 새로운 형태의 도시 홍보 모델을 만들 것"이라며 "청년 인재 양성과 문화 취약계층 지원 등 사회적 가치 창출에도 적극 나서겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

