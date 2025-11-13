삼성 사업지원실, M&A팀 신설…'빅딜 전문' 안중현 출격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 사업지원TF 담당 인력 정규 조직화

안중현 사장 지휘, 신사업 발굴 가속 기대

지난주 개편된 삼성전자 사업지원실 내에 인수·합병(M&A) 전문 조직이 구축된 것으로 확인됐다. '빅딜 전문가' 안중현 사장을 필두로 기존 사업지원TF에서 굵직한 M&A 프로젝트를 담당했던 주요 임원들이 합류한 만큼 향후 삼성전자의 신사업 발굴에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.

13일 업계에 따르면 삼성전자 사업지원실 내에 전략팀, 경영진단팀, 피플팀 외 M&A팀이 신설된 것으로 확인됐다. 기존 사업지원TF 시절에도 M&A 담당 인력은 있었지만, 최근 사업지원TF가 사업지원실로 개편되면서 해당 인력을 별도의 정규 조직으로 재편한 것이다.

서울 삼성전자 서초사옥. 강진형 기자

M&A팀 지휘봉은 안중현 삼성전자 사장이 잡았다. 1986년 삼성전자에 입사한 그는 2015년부터 미래전략실, 사업지원TF에서 근무하며 미국 전장(차량용 전자·전기장비) 업체인 하만을 인수하는 등 대형 M&A 프로젝트를 담당한 것으로 알려진 인물이다. 특히 2014년 삼성이 '비핵심 사업 정리 및 핵심 역량 집중'이란 명분 아래 방산·항공엔진 전문기업 삼성테크윈 등 '빅딜'을 추진할 당시에도 중요한 역할을 맡은 것으로 전해진다. 삼성테크윈은 2015년 6월 한화그룹에 인수됐다.

이후 2022년 삼성글로벌리서치 미래산업연구본부를 이끌다가 작년 4월 삼성전자 경영지원실로 자리를 옮긴 뒤 이번 조직 개편 및 인사를 통해 사업지원실 M&A팀 팀장을 맡게 됐다.

이와 함께 임병일 부사장, 최권영 부사장, 구자천 상무 등도 M&A팀에 합류했다.

임 부사장은 서울대 국제경제학과, 미국 시카고대 MBA를 마쳤으며 이후 크레디트스위스(CS), UBS 한국지점, 삼성증권 등에 몸담았다. 2022년 삼성 사업지원TF담당 겸 M&A 총괄을 맡았다.

최 부사장은 삼성디스플레이 기획팀 출신으로 올해 사업지원TF로 이동한 뒤 이번 조직 개편에서 사업지원실 M&A팀에 합류했다. 또 구 상무는 미국 노스웨스턴대 전기컴퓨터공학 박사 출신으로, 2007년 삼성전자 책임연구원을 시작으로 2011년 베인앤컴퍼니 IT분야 파트, 2019년 삼성전자 DS부문 시스템LSI사업부 기획팀 등을 두루 거친 뒤 2022년 사업지원TF로 옮겼다.

업계 안팎에선 사업지원실이 M&A팀까지 만든 만큼 사업 경쟁력 강화와 함께 신사업 발굴을 위한 M&A 등에도 속도를 낼 것으로 보고 있다. 안 사장이 관여했던 하만의 경우 삼성전자가 2017년 80억달러(당시 환율 기준 약 9조3400억원)를 들여 인수했는데, 현재는 연간 1조원 수준의 영업이익을 내는 핵심 사업 축으로 자리 잡았다. 이 밖에도 하만은 미국 마시모의 오디오사업부인 사운드 유나이티드를 약 5000억원에 인수했으며, 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플랙트그룹 지분 100%를 15억유로(약 2조5000억원)에 인수하는 계약을 체결한 뒤 최근 절차를 마무리했다.





재계 관계자는 "기존에 있던 M&A 담당 인력들을 팀으로 만들어 정규 조직화한 건 사업 경쟁력 차원에서 그간 해오던 업무를 더욱 책임감 있게 하기 위한 의미로 풀이된다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

