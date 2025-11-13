혼다코리아, 베스트셀링 SUV '뉴 CR-V 하이브리드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 1500만대 이상 판매

가격은 5280~5580만원

혼다코리아는 글로벌 베스트셀링 SUV 'CR-V 하이브리드' 2026년형 부분변경 모델을 출시한다고 13일 밝혔다. 1995년 출시된 CR-V는 '도심형 SUV'라는 새 장르를 개척, 150여개국에서 30년간 누적 판매 1500만대 이상을 기록했다.

혼다코리아는 글로벌 베스트셀링 SUV 'CR-V 하이브리드' 2026년형 부분변경 모델을 출시한다고 13일 밝혔다. 혼다코리아

'2026년형 뉴 CR-V 하이브리드'는 2023년 국내에 선보인 6세대 부분변경 모델로, 안전 및 편의사양을 더해 상품성을 높였다.

혼다 센싱 후측방 경보 시스템과 크로스 트래픽 모니터 기능이 새롭게 추가됐다. 혼다 독자적인 안전 차체 설계 기술인 'ACE' 차체 구조와 리어 사이드 에어백 및 프런트 무릎 에어백을 포함한 첨단 10 에어백 시스템으로 동급 최고 수준의 안전성을 자랑한다.

인테리어는 라이트 그레이 및 블랙 투톤의 신규 시트 컬러와 오렌지 스티치 디테일을 적용해 도심형 SUV의 무드를 한층 업그레이드한 세련된 분위기를 연출했다. 사이드미러 열선 기능과 2열 시트 열선 기능을 추가해 사용자 편의성을 향상했으며, 토너 커버가 새롭게 적용되어 짐 적재 시 보관 편의성과 공간 활용성을 더욱 높였다.

파워트레인은 기존과 동일한 2.0L 직분사 앳킨슨 엔진과 E-CVT 조합의 4세대 2모터 하이브리드 시스템이 탑재됐다. 모터 최고출력 184마력, 최대토크는 34 kg·m이며, 엔진은 최고출력 147마력, 최대 토크 18.6kg·m로 엔진은 모터의 보조 역할을 하며 파워풀한 주행 성능을 발휘한다.

실내공간과 적재공간을 극대화하는 압도적인 패키징 기술을 통해 넓은 2열 레그룸과 최대 2166ℓ까지 확장되는 적재공간을 실현해 캠핑, 차박, 짐이 많은 가족 여행 시에도 여유롭고 편안한 환경을 제공한다. 2가지 트림으로 구성, 가격은 2WD 5280만원, 4WD 5580만원(VAT 포함, 개별소비세 인하분 적용)이다.





이지홍 혼다코리아 대표는 "CR-V는 혼다의 기술력과 신뢰를 바탕으로 30년간 고객과 함께 달려온 '올라운더 SUV'"라며 "새로워진 뉴 CR-V 하이브리드를 통해 일상의 동반자로서 언제 어디서든 함께 하는 즐거움과 행복을 경험하실 수 있기를 바란다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

