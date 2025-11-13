'데이터센터, 바다로 가다'… 울산시-한국해양과학기술원 등 10개 기관·기업체, '수중 데이터 혁명' 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 학술 심포지엄도 함께 개최



미래 친환경 데이터센터 산업 선도 역할

울산 앞바다에 친환경 '수중 데이터센터 단지' 구축을 위한 연구가 본격적으로 시작된다.

울산시를 필두로 한국해양과학기술원(KIOST), 기업체 등 10개 기관·기업체가 초거대 규모의 협력 체계를 구축했다. 육상 데이터센터의 한계를 뛰어넘어 해양 공간을 활용한 친환경·고효율 데이터센터라는 새로운 산업 생태계를 조성하고, 이 분야의 글로벌 표준을 선점하는 것이 목표다.

시는 11월 13일 오후 3시 시청 대회의실에서 '수중 데이터센터 구축 모델 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다.

이번 협약은 울산 앞바다 해저 수심 20m에 서버 10만대 규모의 수중 데이터센터 구축모델을 개발하기 위한 설계·시공, 운영·유지관리 원천기술을 확보하기 위해 마련됐다.

협약식에는 김두겸 울산시장과 이희승 한국해양과학기술원장, 김익래 한국수력원자력 SMR건설준비센터장, 서장철 LS ELECTRIC 전력연구개발본부장, 박천재 한국냉동공조시험연구원장, 김은기 삼화에이스 사장, 이태환 에드벡트 대표이사, 변운섭 우원엠앤이 대표이사, 박진규 유니온 대표이사 등 9개 기관·기업 관계자가 참석한다.

협약에 따라 한국해양과학기술원은 연구사업 총괄·원천기술 개발, 울산과학기술원은 해저지반 안정화 기술 개발, 한국수력원자력은 전력 최적 공급·제어, LS ELECTRIC은 전력망·통신기술 개발을 담당하게 된다.

또 한국냉동공조시험연구원, 삼화에이스, 우원엠앤이는 냉각 기술 개발, 에드벡트는 시공기술 개발, 유니온은 구조체 제작을 맡는다.

울산시는 실증 부지 제공과 사업의 원활한 추진을 위한 행정업무 지원에 나선다.

협약식 직후에는 '수중 데이터센터 구축 기술 토론회'가 열려 분야별 전문가들이 관련 기술 동향과 개발 전략을 논의한다.

토론회는 ▲냉각에너지 효율화를 위한 수중 데이터센터 기술개발 전략 ▲인공지능(AI) 시대 데이터센터 냉각 인프라 변화 방향 ▲수중 데이터센터 선행사례 분석과 개념설계 방안 도출 등 세 가지 주제로 진행된다.

이어지는 패널 토론에는 한국해양과학기술원 한택희 책임연구원 등 4명이 참여해 수중 데이터센터의 기술 현황과 향후 전망에 대해 논의한다.

시는 이번 연구가 냉각 효율을 높이고 에너지 사용을 줄이는 친환경 차세대 데이터 기반 사업으로, 완료 시 지상 대비 40%의 냉각에너지 절감과 탄소배출 감축, 데이터 처리속도 향상 효과를 기대하고 있다.

김두겸 시장은 "울산의 해양 기반과 산업 역량을 결합해 대한민국형 수중 데이터센터의 구축 모델로 발전시키겠다"라며 "울산이 기술 중심을 넘어 산업과 환경이 조화를 이루는 지속가능한 인공지능(AI) 수도로 자리매김하도록 하겠다"라고 말했다.





AD

울산시는 이번 협약을 시작으로 오는 2030년까지 수중 데이터센터 구축모형(모델) 개발을 완료하고, 2031년부터는 상용화를 위한 수중 데이터센터 단지 구축에 나선다는 계획이다.

울산시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>