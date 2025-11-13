벤츠 회장 만나는 삼성·LG…"글로벌 핵심 공급망 뚫어라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG 경영진 만난 뒤 이재용 회장 만찬

삼성SDI·LG이노텍 공급망 진입 기대

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장 방한에 맞춰 삼성SDI·LG이노텍 등 삼성·LG 계열사가 티어1(글로벌 1차 핵심 공급업체) 수준의 월드클래스 공급망에 진입하기 위한 총력전에 돌입했다. 삼성은 이재용 회장이 직접 협력 확대를 살피고 LG도 전장 계열사를 앞세웠다.

13일 재계에 따르면 칼레니우스 회장은 이날 방한 직후 서울 여의도 LG트윈타워에서 조주완 LG전자 최고경영자(CEO) 등 계열사 경영진을 만난다. 이후 딜러사 파트너인 조현상 HS효성 대표이사 부회장을 만나고 저녁에는 이재용 삼성전자 회장과 만찬을 가질 예정이다.

잇단 회동에서 핵심은 전장(차량용 전자·전기장비) 파트너십 확대다. 벤츠의 차세대 플랫폼에 반도체·배터리·디스플레이 등 핵심 전장 부품을 공급하면 사실상 글로벌 1차 공급업체로 인정받는 만큼 우리 기업들은 벤츠 최상위 공급망에 올라서기 위해 사활을 거는 분위기다.

삼성전자는 차량용 인포테인먼트 시스템 정도에서만 협력하고 있어 벤츠 공급망에 뚜렷하게 자리 잡았다고 보긴 어렵다. 자회사 하만을 통해 럭셔리 전기차 EQS에 들어가는 차세대 인포테인먼트 시스템 MBUX 플랫폼을 공급하는 수준이다. 이재용 회장이 최주선 삼성SDI 사장과 이청 삼성디스플레이 사장을 대동하고 직접 영업에 나서는 만큼 새로운 협력 계기가 마련될지 주목된다.

특히 삼성전자 DS부문과 삼성SDI는 각각 BMW·아우디 등에 차량용 반도체와 전기차 배터리를 공급하며 프리미엄 완성차 레퍼런스를 쌓았지만, 벤츠와의 직접 거래는 없다. 삼성디스플레이는 차량용 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급을 놓고 벤츠와 협의 단계에 들어간 것으로 전해졌다.

이재용 회장은 벤츠 공급망 확대에 직접 공을 들이고 있다. 올해 칼레니우스 회장과의 만남은 지난 3월 중국발전포럼(CDF) 이후 두 번째다. 업계 관계자는 "벤츠가 차량용 시스템온칩(SoC)은 엔비디아에서 공급받고 있는 만큼 삼성은 메인 칩이 아닌 다른 차량용 반도체 수요를 공략하는 방식으로 협력이 논의될 수 있다"고 짚었다. 엔비디아가 핵심 제어칩을 맡고 삼성전자는 메모리와 전력 관리 등 주변부 차량용 반도체 공급을 담당하는 분업 구조를 염두에 둔 전략으로 풀이된다.

LG 주요 계열사 최고 경영진이 지난해 3월 독일 슈투트가르트에 있는 메르세데스-벤츠 본사를 찾아 경영진 간 회동을 가졌다. 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장 SNS

'20년 깐부'로 협력 중인 LG 계열사들 역시 공급망 내 '티어1' 진입을 위해 사활을 건다. 칼레니우스 회장을 트윈타워로 불러들인 LG는 조주완 대표를 비롯해 정철동 LG디스플레이 대표, 김동명 LG에너지솔루션 대표, 문혁수 LG이노텍 대표 등이 총출동해 협업 확대를 모색한다.

이 가운데 아직 직접 거래가 없는 LG이노텍이 이번 회동의 관건으로 꼽힌다. 그룹 내 전장 관련 사업을 전개하는 계열사 가운데 LG이노텍만 벤츠를 고객으로 확보하지 못했다. 이 회사는 첨단운전자보조시스템(ADAS) 센서 등 전장 부품 공급 가능성을 타진할 것으로 보인다.

LG디스플레이는 2004년부터 차량용 디스플레이를 공급해왔으며 최근 OLED 등 차세대 제품군으로 협업을 확대하고 있다. LG전자는 차량용 인포테인먼트 관련 소프트웨어를 공급한다. LG에너지솔루션은 지난 9월 15조원 규모의 차세대 배터리 계약을 체결하며 핵심 공급사로 올라섰다.





LG그룹 관계자는 "LG 전장 제품이 벤츠의 차세대 전략과 방향을 같이하고 있고 전장은 LG의 핵심 미래 사업이어서 이번 고위급 회동이 주는 신호에 대한 기대가 크다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

심성아 기자 heart@asiae.co.kr

