울산화력 매몰자 시신 1구 추가 수습…사망자 6명으로

실종자 1명 수색·구조 이어가

울산화력발전소 붕괴 사고 8일째 매몰자 시신 1구가 추가로 수습됐다.

소방당국은 13일 오전 1시18분께 무너진 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 30대 남성 시신 1구를 수습했다고 밝혔다.

이 남성은 수습된 사고가 발생한 6일 매몰돼 곧장 위치가 확인됐지만, 철 구조물이 빽빽하게 엉긴 잔해 안쪽에 있어 그동안 구조가 이뤄지지 못했다.

이에 소방당국은 크레인으로 무너진 5호기의 상부 구조물을 고정하고, 하부에서 구조 인력들이 철 구조물을 제거해 통로를 확보하는 방식으로 작업을 진행했다.

이로써 이번 사고로 인한 매몰자 7명 가운데 사망자가 6명으로 늘었다. 60대 남성 3명, 40대 2명, 30대 1명이다.

소방당국은 나머지 실종자 1명에 대한 수색 작업을 진행 중이다.





앞서 지난 6일 오후 2시2분께 울산화력발전소에서 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 붕괴해 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

