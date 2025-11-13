서울시, 코엑스 영동대로변에 녹지 공간 조성…국제교류복합지구 계획 변경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제교류복합지구 지구단위계획 위치도. 서울시

개발이 진행 중인 서울 강남구 코엑스 일대에 대규모 녹지 공간이 들어선다. 광역복합환승센터 연접부에는 도심 공항서비스 기능을 배치해 관광객의 편의성도 높일 계획이다.

서울시는 제18차 도시·건축공동위원회를 열고 '국제교류복합지구 지구단위계획 결정(변경) 및 한국종합무역센터 특별계획구역 세부 개발계획 결정(변경)(안)'을 수정가결했다고 13일 밝혔다.

이번 결정에 따라 지하 공간 대비 이용이 저조한 지상부를 약 1만4000㎡ 규모의 영동대로 지상 광장과 연계한 보행 중심 녹지공간으로 재편한다. 교통의 요충지 강남권 광역복합환승센터 연접부에는 도심 공항서비스 기능을 이전 배치한다. 이를 통해 국제교류복합지구를 찾는 관광객의 편의성을 개선한다. 적자 누적 등으로 2023년 도심공항터미널이 폐업한 후 일대 도심 공항서비스 운영 재개 요청이 이어졌다. 시는 코엑스 리모델링 사업과 연계해 강남권 광역복합환승센터 인근에서 서비스를 재개하기로 했다.

해당 지역은 코엑스, 컨벤션센터, 도심공항터미널, 백화점 등 여러 인프라를 기반으로 국제교류, 마이스(MICE, 기업 회의·포상관광·컨벤션·전시) 중심지로 자리 잡았다.

현재는 영동대로 지하공간 복합개발, 현대차그룹의 글로벌비즈니스센터(GBC), 잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성 민간투자사업 등 대규모 개발이 활발히 진행되고 있다. 시는 지역 여건에 부합하는 외부 공간 재편과 기능 개선을 위해 이번 지구단위계획을 변경했다.

코엑스 전면부 조감도. 서울시

이번 사업은 영국 출신 세계적 디자이너 토마스 헤더윅의 건축디자인을 바탕으로 추진된다. 조경 설계는 두바이 '부르즈할리파', 미국 '디즈니랜드' 등을 설계한 세계적인 조경회사 SWA 그룹이 맡았다. 영동대로변에 위치한 테라스 및 옥상 등은 시민들에게 개방될 예정이다.





시는 "이번 결정으로 영동대로 지하공간 복합개발과 연계한 입체 도시공간이 조성될 것"이라며 "국제교류복합지구는 글로벌 업무, 상업, 문화, 마이스 기능을 모두 갖춘 새로운 매력 공간으로 재탄생해 서울의 국제적 위상을 한층 강화할 것"이라고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

