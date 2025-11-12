“안전마진만 수억원”…잇따른 로또청약, 대세단지 떠오른 ‘복정역에피트’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- ‘똘똘한 한 채’ 주목 청약시장 양극화… 안정성 미래가치 갖춘 ‘로또단지’ 인기

- 수억원 이상 안전마진에 강화된 대출규제 적용 無…‘복정역에피트’대세 급부상

수 억원 대 이상의 안전마진을 확보한 이른바 '로또' 분양단지가 청약 블랙홀로 자리잡고 있다. 정부 정책기조 등 시장 불확실성이 가중되고 있는 가운데, 청약 양극화 현상이 심화되면서 수요자들이 안정성과 미래가치를 동시에 만족하는 단지에 몰리고 있기 때문으로 풀이된다.

실제 올해 들어 수도권 분양단지 가운데 1순위 청약 경쟁률 최상위권을 형성했던 △오티에르포레(688.13대 1) △잠실 르엘(631.6대 1) △힐스테이트이수역센트럴(326.74대 1) △래미안원페를라(151.62대 1) △디에이치아델스타(52.3대 1) 등은 주변 시세 대비 수억원 이상 저렴한 분양가를 앞세웠다는 점을 공통분모로 둔다.

이달 잇따르는 서울 강남 생활권 로또단지 분양에 관심이 집중되는 이유다. 입지 및 상품 경쟁력에 더해 분양가 경쟁력을 갖추고 있는 만큼, 지역 청약 경쟁률 기록을 새로 쓸 단지들이라는 점에 귀추가 주목돼서다.

강남구와 송파구를 접경에 둔 관문 입지에 들어서는 분양가 상한제 단지인 '복정역에피트'와 반포동에 들어서는 '래미안트리니원', 서초동의 '아크로드 서초' 등이 대표적이다. 주변 시세를 고려하면 모두 수억원 이상의 안전마진이 확보된다. 특히 그 가운데 복정역에피트의 경우 분양가가 15억원 이하로 예상되는 만큼 강화된 주택담보대출 규제도 적용받지 않을 것이라는 기대감에 수요자들의 주목도가 높다.

지난달 발표된 10.15 부동산 대책을 통해 현재 주택담보대출 가능액이 시가 15억원 이하 주택은 최대 6억원까지 대출이 가능하다. 다만15억원~25억원 이하는 4억원, 25억원 초과는 2억원 등으로 대출 한도가 크게 제한된다.

업계에 따르면, 이달 분양을 앞둔 '복정역에피트'의 3.3㎡당 분양가는 평균 약 3,600만원대로 책정될 전망이다. 분양가 상한제가 적용되는 단지로, 전용 84㎡로 환산하면 12~13억 수준이다. 인근 위례신도시의 '위례센트럴자이' 전용 84㎡가 지난달 19억 5000만원에 손바뀜 된 것을 감안하면 대략 5억원 이상의 안전마진이 확보되는 셈이다.

한 부동산 전문가는 "로또단지 가운데서도 국민평형 기준 분양가가 25억원을 넘어서는 강남권 분양단지들은, 주택담보대출의 2억원 한도 제한으로 사실상 30억원 가까이 보유한 현금부자만 청약이 가능하다"며"복정역에피트가 중산층 이상이 모두 뛰어들 수 있는 진짜 로또단지로 각광받고 있는 이유"라고 설명했다.

한편, '복정역에피트'는 성남복정1피에프브이㈜가 11월 성남 복정1공공주택지구(이하 복정1지구) B1블록에 선보이는 민간분양 단지다. 지하 2층~지상 최고 20층, 6개 동, 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 평형 총 315가구 규모다. HL디앤아이한라가 시공을 맡는다.

'복정역에피트'가 들어서는 복정1지구는 경기 성남시 수정구 복정동 및 창곡동 일원 대지면적 57만여㎡ 부지에 총사업비 약 1조 3000억원을 투입해 4,000여 가구의 주거단지를 비롯해 업무 및 상업시설 등을 조성하는 공공주택지구다. 서울 강남권과 맞닿아 있고 위례신도시가 인접해 기 조성된 각종 인프라를 공유할 수 있는 데다, 서울 및 수도권 각지로의 접근성이 우수하다는 점도 강점으로 꼽힌다.

특히 트리플환승역세권으로 거듭날 예정인 복정역을 중심으로 복정1지구 일원에 대규모 개발 호재가 이어지고 있다는 점이 기대를 모은다. 내년 하반기 개통 예정인 위례선 트램을 시작으로, 현대건설 컨소시엄이 총사업비 약 10조원 투입을 예고한 '복정역세권' 개발 사업, '복정역환승센터' 복합개발, '포스코 글로벌센터(가칭)' 등 다수다.

'복정역에피트'는 복정1지구 내에서도 복정역이 가장 가까이 위치한 단지로, '강남 옆세권'으로 불리는 우수한 강남 접근성이 강점이다. 서울 지하철 8호선을 통해 송파구 장지역까지 1정거장, 잠실까지 11분에 이동이 가능하고 수인분당선을 통해 강남구 수서역까지 1정거장, 선릉역까지 10분 대에 오갈 수 있다.

주변으로 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다. 동부간선도로, 수도권제1순환고속도로는 물론 헌릉로, 성남대로, 송파대로 등이 가까이 있어 지역 내외 이동이 편리하며, 강남, 판교, 잠실 등 주요 업무지구 출퇴근 여건이 높게 평가된다.

교육 및 생활환경도 우수하다. 단지 앞 서울 국제학교를 필두로 복정초, 위례해솔초(`26년 3월 개교 예정), 창성중, 성남여중, 태평중, 복정고 등이 인근에 있다. 강남권과 맞붙은 관문 입지로, 위례신도시가 근접한 만큼 강남?위례 학원가 및 코엑스?삼성서울병원, 스타필드위례 등 수준 높은 문화?생활 인프라가 돋보인다.





복정역에피트의 견본주택은 경기도 성남시 중원구 사기막골로에 들어설 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

