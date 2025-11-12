"직원 성장이 공단 성장"…소진공, 저연차 대상 스텝업 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조직 적응·소속감 높이는 온보딩 과정

스트레스 관리·재무특강 등 실무형 구성

소상공인시장진흥공단은 지난 10일부터 11일까지 충북 증평군 벨포레리조트에서 입사 1~2년 차 직원 140여명을 대상으로 온보딩 과정 '저연차 스텝업 교육'을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 교육은 입사 1~2년 차 직원의 조직 적응을 돕고 소속감을 높이기 위해 마련됐다.

소상공인시장진흥공단은 지난 10일부터 11일까지 충북 증평군 벨포레리조트에서 입사 1~2년 차 직원 140여명을 대상으로 온보딩 과정 '저연차 스텝업 교육'을 실시했다. 소상공인시장진흥공단

교육과정은 실무 중심 과정과 원활한 조직 적응을 위한 사회 초년생 맞춤형 과정으로 구성됐다. 주요 과정으로는 ▲직장 스트레스 이겨내기를 통한 심리적 안정 확보 ▲나를 지키는 안전한 민원 응대 CS ▲사회 초년생을 위한 효과적인 재무관리 등이 포함됐다.

아울러 국내 1호 과학탐험가의 '불가능을 현실로 만드는 NASA 마인드셋' 특강과 임원진의 미래비전 강연 등을 통해 조직 구성원으로서의 공감과 결속을 강화하는 시간도 가졌다.

박성효 소진공 이사장은 '공단 가치 내재화'를 주제로 직접 강사로 나서 본인의 경험을 바탕으로 공단이 추구하는 가치와 방향을 공유하며 직원들의 성장과 도전을 격려했다.





그는 "여러분이 우리 공단의 미래를 이끌어갈 핵심 인재이며 여러분의 성장이 곧 공단의 성장이고 소상공인 서비스의 품질 향상으로 이어진다"며 "앞으로도 직원들이 안정적으로 조직에 적응하고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





