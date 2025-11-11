장동혁 "노만석·정성호 책임 자백…이재명 국조·특검해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법무부 앞 규탄대회…"李, 세금 그만 축내고 내려오라"

송언석 "'범죄자 친구·깐부·담벼락' 정성호 사퇴" 압박

장동혁 국민의힘 대표는 11일 검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해 이재명 대통령의 책임 유무를 확인할 국정조사와 특검을 실시하자고 거듭 압박했다.

장 대표는 이날 경기 과천시 법무부 청사를 찾아 긴급 규탄대회를 연 뒤 기자들과 만나 "노만석 검찰총장 직무대행과 정성호 법무부 장관의 책임은 이미 스스로 자백했기 때문에 밝혀졌다"며 "이미 책임이 밝혀진 사람들에 대해서는 탄핵을 추진하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "다만 이재명 대통령의 책임이 있는지에 대해선 국정조사와 특검을 실시해야 한다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 11일 경기 과천시 법무부 청사 앞에서 열린 대장동 항소 포기 규탄대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 '정성호 게이트'라고 규정짓고 "항소가 필요하다는 보고가 두 번이나 올라왔는데 '신중하게 판단하라'고 한 것은 법무부 장관이 명백하게 수사 외압을 한 것"이라고 강조했다.

장 대표는 앞서 규탄대회에서 "검찰총장 직무대행의 항소 포기는 대장동 몸통이 이재명이라는 사실을 다시 한번 확인시켜준 것"이라며 "아무 이유 없이 이재명을 위한 항소 포기라고 자백한 것"이라고 목소리를 높였다.

이어 이 대통령과 정 장관, 노 대행을 동시에 겨냥해 "시위소찬이라는 말이 있다. 공직자가 그 자리를 감당할 능력이 안 되면 아까운 국민 세금을 그만 축내고 그 자리에서 내려오라는 말"이라며 "이 대통령과 정 장관, 노 대행은 즉시 그 자리에서 내려오기 바란다"고 쏘아붙였다.

장 대표는 "오늘 더불어민주당 측 유튜버가 붙어 발작하는 것을 보니 민주당도 이재명도 정성호도 이것(항소 포기)이 정권 몰락의 신호탄이라는 것을 똑똑히 알고 있는 것 같다"고 말하기도 했다. 이날 일부 유튜버들은 규탄대회가 진행되는 동안 "장동혁 배신자" "한동훈 파이팅" 등을 외쳤다.

같은 당 송언석 원내대표는 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 "대한민국 사법 시스템의 자살 선고"로 규정짓고 이에 개입한 의혹을 받는 정 장관의 사퇴를 촉구했다. 송 원내대표는 정 장관에 대해 "범죄자들의 친구, 범죄자들의 깐부, 대장동 범죄 일당의 든든한 담벼락"이라고 비판했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 11일 경기 과천시 법무부 청사 앞에서 열린 대장동 항소 포기 비판 규탄대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "정 장관은 이 대통령의 사법연수원 동기, 오랜 친구, 친명 좌장으로 알려진 분"이라며 "과거 이 대통령 최측근이었던 대장동 공범 정진상과 김용 특별 면회시 이대로 가면 이재명이 대통령이 된다, 마음 단단히 먹어라, 알리바이를 잘 만들라고 조언한 적 있다"고 말했다.

이 대통령을 겨냥해선 "세관의 마약 수사와 관련해 임은정 검사장이 이끄는 수사단에 백해룡을 즉시 합류시키라고 지시할 정도로 디테일에 매우 강한 분"이라며 "이번 대장동 사건 항소포기 외압에 대해선 왜 꿀 먹은 벙어리처럼 한마디도 하지 않냐"고 따져 물었다.

국민의힘은 이날 오전 노 대행의 연가로 면담이 불발된 데 이어 정 장관과도 만나지 못했다. 장 대표는 "검찰총장 대행도 법무부 장관도 자리를 비웠다"며 "피할 것이 아니라 국민 앞에 나서 당당히 밝히고 책임져야 한다"고 질책했다.





국민의힘은 오는 12일 국회 본관 앞 중앙계단에서 대규모 규탄대회를 열고 대장동 사건 항소 포기에 대한 공세를 이어간다. 국회의원과 당협위원장, 당원들을 국회로 집결시켜 대여 투쟁 총력전에 나선다는 전략이다.





장보경 기자

