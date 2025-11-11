광주시, 내년 예산 7조6천823억…민생·미래 성장 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생·성장·돌봄·기후 4대 전략에 중점

소상공인·청년·첨단산업 지원 예산 반영

“재정 여건 어려워도 미래 대비 투자 지속”

광주시가 내년도 예산 규모를 7조6,823억원으로 확정했다. 올해보다 780억원(1.0%) 늘어난 수치로, 시는 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 민생 안정과 미래 성장 기반 마련에 초점을 맞췄다는 입장이다.

광주시는 2026년도 본예산안을 총 7조6,823억원 규모로 편성해 11일 시의회에 제출했다. 전년도(7조6,043억원)보다 1.0% 증가한 규모다. 지방세와 세외수입 등 자체 수입은 3.9% 감소했지만, 국고보조금 등 의존 재원은 7.4% 늘었다.

광주시 2026년 본예산 . 광주시 제공

AD

일반회계는 올해보다 0.2% 증가한 6조2,725억원, 특별회계는 5.0% 늘어난 1조4,098억원으로 각각 편성됐다. 광주시는 "국정과제와 연계된 지역 대표사업 추진과 지속가능한 도시 성장, 시민 삶의 질 제고를 위한 효율적 재정 운용에 중점을 뒀다"고 설명했다.

시는 '민생·성장·돌봄·기후 4대 전략, 함께 행복한 광주'라는 방향 아래 민생활력, 혁신성장, 상생돌봄, 기후회복 등 4개 분야를 핵심 전략으로 삼았다.

소상공인 특례보증자금(75억5,000만원), 상생 카드 발행 지원(410억원), 전통시장 지원(12억2,000만원) 등 지역 상권 활성화 예산이 포함됐다. 청년층을 위한 월세 지원(79억6,000만원), 구직활동 수당(50억원), 일경험드림사업(77억원)도 이어진다.

혁신성장 부문에는 AI 2단계 AX실증밸리 조성(73억원), 미래차 전장핵심부품 개발(6억원), 그린스타트업타운 조성(41억9,000만원) 등 첨단산업 육성 사업이 편성됐다. 지역혁신중심대학(RISE) 구축(879억4,000만원)과 글로컬 대학 육성(338억원)도 반영됐다.

상생 돌봄 분야에서는 출생가정 상생 카드(20억원), 다태아 출산축하금(1억6,000만원), 통합돌봄 체계 구축(74억3,000만원) 등 저출생 대응 예산이 포함됐다. 광주형 평생 주택 건립(122억9,000만원)도 추진된다.

기후회복 부문에는 대중교통비 환급 서비스 'G-패스'(77억원), 우수저류시설 설치(55억원), 취약지역 주거개선(64억7,000만원) 등 안전·기후 대응 예산이 편성됐다.

광주시는 이번 예산 편성을 앞두고 재정전략 회의를 열어 세출 구조조정을 추진했다. 업무추진비, 사무관리비 등 일상경비와 행사·축제성 경비를 줄이고, 불요불급한 예산을 조정했다.





AD

이병철 기획조정실장은 "경기회복 둔화로 재정 여건이 좋지 않지만, 시 재정이 지역경제 회복의 마중물 역할을 해야 한다"며 "인공지능, 모빌리티, 신재생에너지 등 혁신성장 분야에도 투자를 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>