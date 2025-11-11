바다를 불판에 올렸다… 영덕군, 새로운 관광 모델 '제19회 물가자미 축제' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역민과 관광객이 함께한 ‘바다의 잔치’



새 콘셉, ‘씨푸드 그릴페스타’ 성공 정착

경북 영덕군 축산항 일대에서 열린 물가자미 축제에 지난 7일부터 9일까지 사흘간 약 1만 3700명이 방문해 성공적으로 마무리됐다.

19회째를 맞은 영덕 물가자미축제는 올해 '참여형 어촌문화축제'로 새롭게 단장해 축제의 새로운 가능성을 열었다는 평가다.

제19회 영덕 물가자미 축제에 참여한 관광객들이 씨푸드 그릴존에서 구이 체험을 즐기고 있다. 영덕군 제공

특히, 올해 처음 선보인 '씨푸드 그릴페스타(Seafood Grill Festa)'는 1만원으로 신선한 물가자미와 각종 해산물을 직접 구워 먹을 수 있어 가성비와 체험 측면에서 높은 호응을 얻었다.

김광열 영덕군수(왼쪽)가 씨푸드 그릴존을 체험하고 있다.

이밖에 맨손 물고기 잡기, 어촌 플리마켓, 지역민 장기 자랑, 어선 승선 체험 등 세대와 계층을 아우르는 프로그램과 콘텐츠가 제공돼 가족 단위 방문객의 참여도가 높았다.

축제 추진위원회는 이번 축제를 준비하며 외지 노점상과 가수 초청을 최소화해 혜택이 참가자들에게 고루 제공될 수 있도록 했으며, 지역 주민들이 축제의 기획부터 운영까지 함께하는 '참여형 어촌문화축제'로 탈바꿈해 새로운 비전을 제시했다는 평가다.

이에 더해 지난 8일 포항∼영덕 고속도로가 개통되는 호재로 인해 대구·울산 등 인근 도시로부터 관광객들이 유입돼 예년보다 더 많은 가족 단위 인파가 축제에 몰렸다.





정창기 영덕물가자미축제 추진위원장은 "이번 축제는 지역 청소년과 청년, 그리고 주민과 자원봉사자들이 서로 힘을 모아 함께 만든 축제로 성공적인 개최만큼이나 그 의미가 크다"며 "지역에 활력을 불어넣고 아름다운 축산의 바다와 품질 좋은 수산물을 널리 알릴 수 있도록 내년에는 더욱 더 풍성한 콘텐츠와 완성도로 방문객들을 만족시킬 수 있도록 하겠다"라고 전했다.





