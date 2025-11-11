"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 패스트패션 업체 쉬인, 파리 백화점 입점해

"프랑스 패션계에 모욕" 비판 불구하고 성행

백화점 측 "쉬인 비판은 이들을 공격하는 것"

프랑스 파리 백화점에 첫 상설 오프라인 매장을 연 중국의 패스트패션 업체 쉬인에 인파가 몰리고 있는 것으로 전해졌다. 연합뉴스에 따르면 BHV 백화점의 모회사 소시에테데그랑마가쟁(SGM)의 프레데리크 메를랭 회장은 9일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "입점 며칠 만에 5만명 이상의 방문객이 쉬인 매장을 찾았다"고 밝혔다.

중국 패스트패션 업체 쉬인의 첫 상설 오프라인 매장이 있는 프랑스 파리의 BHV 백화점에 손님들이 몰려 있다. AFP연합뉴스

메를랭 회장에 따르면 고객들이 쉬인에서 구매한 평균 금액은 약 45유로(약 7만 5000원)로 집계됐다. 또 방문객의 약 15%는 백화점 내 다른 매장에서도 쇼핑하는 효과가 나타난 것으로 전해졌다.

메를랭 회장은 "방문객들은 생기 넘치고 다양하며 대중적이었다"며 "쉬인을 공격하는 건 바로 이 얼굴들을 공격하는 것"이라고 지적했다. 이어 "다른 백화점들이 럭셔리와 관광객을 향해 돌아섰을 때 BHV는 파리 시민의 백화점, 일상적이고 현실적이며 진정한 삶의 공간으로 남았다"고 덧붙였다.

SGM은 백화점 전체의 고객 유치와 고객층 다변화를 노리고 지난 5일 쉬인 매장을 열었다. SGM이 소유한 지방 백화점 5곳에도 쉬인 매장을 연다는 구상이다. 도널드 탕 쉬인 회장은 프랑스를 "패션의 수도이자 현대 백화점의 발상지"로 언급하며 이번 매장 개점을 "경의의 표시"라고 밝혔다.

BHV 백화점 밖에서 쉬인 입점에 반대하는 시위대가 포스터를 들고 있다. AP연합뉴스

이를 두고 프랑스 내에선 논란이 일었다. 우선 낮은 임금과 열악한 근로 환경, 저가 대량 생산에 따른 환경 오염 등의 문제를 안고 있는 패스트패션 자체에 대한 불만이 제기된다. 프랑스 여성 기성복협회는 쉬인과 협력한 SGM이 "전통적인 프랑스 패션계에 모욕을 가했다"고 성명을 내기도 했다.

게다가 쉬인은 최근 온라인에서 성인용 인형을 판매한 사실이 드러나면서 프랑스 정부의 집중 감시 대상에 오른 상태다. 이후 사이트에서 모든 불법 상품을 삭제하면서 영업 정지 처분은 일단 면했다.





다만 내무부는 "쉬인이 반복적으로 규정을 위반해 공공질서를 해치고 있다"며 지난 7일 파리 법원에 소송을 제기했다. 당국은 또 알리익스프레스와 테무 등 다른 중국 온라인 쇼핑몰로 관련 조사를 확대하고 있다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

