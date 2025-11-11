세종시, 어려운 가정에 에너지 절약 친환경 보일러 보조금 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 12일까지 신청… 예산 소진 시까지 선착순 접수

세종특별자치시청사. /김기완 기자

AD

가정용 친환경 저녹스 보일러 설치 지원사업 관련, 잔여분 22대에 대한 신청을 선착순으로 모집한다.

11일 세종시에 따르면 해당 사업 참여시 친환경 저녹스 보일러 1대당 60만 원의 보조금을 지원받을 수 있다. 지원 대상은 수급권자, 차상위계층, 장애 수당(연금) 수급자, 아동, 노인, 한부모가족 등과 중위소득 100% 이하인 다자녀가구(2자녀 이상), 사회복지시설·공공임대주택 거주자다.

시 관계자는 "올해부터 공공임대주택·사회복지시설 등 지원 대상의 폭을 확대해 더욱 두터운 취약계층 지원에 나선다"고 밝혔다.

잔여분에 대한 신청 기간은 내달 12일까지며 예산 소진 시까지 상시 접수할 수 있다. 신청은 온라인으로 간편하고 빠르게 신청할 수 있고 등기우편 또는 환경정책과에 방문하면 된다.

김은희 환경정책과장은 "이 지원사업은 에너지 절약과 환경보호를 함께 실천할 기회다"라며 "취약계층의 보일러 교체 비용 부담을 줄일 수 있는 만큼 대상자의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





AD

기타 자세한 사항은 시청 홈페이지 누리집 고시·공고를 참고하거나 환경정책과 미세먼지관리팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>