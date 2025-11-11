성북구, 성북천 제방 위에 ‘개방형 수변 라운지’ 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자연 가까이 즐기는 시민 휴식명소

서울 성북구(구청장 이승로)는 하천 제방 보도 구간의 기존 화단을 정비해 시민들이 자연을 더욱 가까이에서 즐길 수 있는 개방형 수변공간을 새롭게 조성했다고 11일 밝혔다.

성북천 제방 위에 조성된 개방형 수변공간의 전경. 시민들이 자연을 가까이에서 즐기고 있다. 성북구 제공.

성북천 일대는 도심에서는 보기 드문 갯버들 군락과 백로·왜가리 등 다양한 조류, 풍부한 식생이 어우러진 대표적인 생태 명소로 알려져 있다. 구는 이번 정비를 통해 성북천의 생태적 가치를 보전하는 동시에 제방 위 공간의 접근성을 높여 시민들이 보다 다채로운 방식으로 하천을 이용할 수 있도록 했다.

조성 구간은 보문2교에서 용문교 사이로, 북데크 2개소와 전망데크 1개소, 보행정원길 등이 마련됐다. 제방 위에서 하천을 바라보며 머물 수 있는 휴식공간이 확보되면서, 산책 중 자연을 감상하거나 여유를 즐길 수 있는 쉼터로 자리 잡을 전망이다.

특히 기존에 천변 산책로에 집중됐던 이용 흐름이 제방 위 공간으로 분산되면서 성북천을 입체적으로 활용하는 새로운 수변 동선이 형성됐다. 인근 성북천 카페거리와의 연계성도 강화돼 지역 상권 활성화 효과가 기대된다.





이승로 성북구청장은 “성북천은 도심 속에서 자연이 살아 숨 쉬는 중요한 생태 자원”이라며 “이번에 조성된 개방형 수변공간이 시민들에게 사계절 생태 변화를 느끼며 여유로운 일상을 즐길 수 있는 감성 공간이 되길 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

