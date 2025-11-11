11월 원·달러 고공행진…1500원 가나 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①11월 원·달러 첫 주 환율, 4월 넘었다…평균 1444.1원
②10월, 추석 명절 등 영향으로 구직활동보다 기업 구인 감소폭 커
③주담대 금리는 ↑, 신용대출 금리 ↓
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승…셧다운 종료 기대감에 랠리
○위험자산 선호 심리 회복
○엔비디아·팔란티어 등 AI 관련주 상승
TOP 3 NEWS
■ 1월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next]
○AI 거품론에 글로벌 증시 변동성↑…외국인 순매도 지속 가능성
○개인·기업 해외투자 확대+대미투자 우려, 구조적 원화 약세 요인
■ 10월 구직자당 일자리 0.42개…IMF 이후 최저
○서비스업 늘고 제조·건설업 감소
○실업급여 신청 7.5만명…16.2%↓
■ 주담대·신용대출 금리 격차 다시 축소…일부 역전 현상도
○평균 금리차 0.07%P까지 축소…올 들어 최저
○낮아진 금리에 신용대출 잔액, 한 달 새 1억 가까이 증가
그래픽 뉴스 : IPO 시장 '앗 뜨거워'…노타 이어 이노테크까지 불기둥
○노타, 5일 만에 공모가 대비 510% 상승
○이노테크, 상장 첫날 공모가 대비 4배
○옥석 가리기 필요한 때
돈이 되는 法
■ 4일 교육 뒤 구두로 채용 거부 통보…"부당해고"
○본점·지점 일체 운영…5인 이상 사업장 인정
○4일 교육도 근로로 인정, 절차 위반 판시
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111014560673287
■ "지역주택조합 탈퇴 위약금 20% 공제는 지나치다"
○항소심 이어 상고 기각…민법상 감액 가능 인정
○"20% 공제, 객관적 근거 없어 과다" 판단
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111015012787217
■ 기업변호사에게도 ACP를 줘야할까
○韓, OECD 중 유일하게 법제화 안 돼
○사내변호사 포함 여부 논란
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111015152134503
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
비엔케이제3호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원
씨엠티엑스 코스닥 청약, 확정공모가 6만500원
비츠로넥스텍 코스닥 청약, 예정공모가 5900~6900원
○해외
03:00 미국 3년물 국채 입찰
16:00 영국 고용 변화 3M/3M (MoM) (9월)
19:00 독일 ZEW 경기기대지수 (11월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>