광명시 '장인대학 외식업 리더 양성과정' 교육생 24일까지 모집

메뉴 개발, 브랜딩·마케팅 등 실무 중심 교육

경기도 광명시는 '장인대학 외식업 리더 양성과정' 교육생을 오는 24일까지 모집한다고 10일 밝혔다.

지역 상권 활성화와 외식산업 경쟁력 강화를 위한 이번 교육은 경기도의 '상권 친화형 도시조성 공모 사업'의 일환이다.

시는 모집 대상은 관내 외식업 종사자와 예비창업자로, 모집 인원은 30명 안팎이다. 교육은 오는 12월부터 내년 3월까지 약 4개월간 진행한다.

이번 과정은 단순한 기술교육을 넘어 메뉴 개발, 외식 트렌드 분석, 고객 서비스 향상 전략, 브랜딩과 마케팅 실무, 위생·안전관리, 상권별 맞춤 경영전략 수립 등 외식업 운영 전반을 아우르는 교육으로 구성된다.

시는 전문 교육기관과 협력해 교육 수료자에게 소상공인 지원사업을 연계하고, 현장 컨설팅으로 매출 증가와 지속가능한 창업 기반 조성을 지원할 계획이다.

참여 희망자는 광명시자영업지원센터에서 신청할 수 있다. 자세한 사항은 광명시 일자리경제과 소상공인지원팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





박승원 광명시장은 "이번 교육을 통해 지역의 우수 외식 리더가 탄생하고, 시가 경쟁력 있는 상권 친화형 도시로 발전할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

