평택시, 고덕지구 로제비앙엘가에 '다함께돌봄센터' 개소

지역 14번째…초등 방과후·방학 돌봄 제공

경기도 평택시는 고덕국제신도시 고덕국제8로 10의 로제비앙엘가 에듀센트럴 아파트 주민편의시설 내에 초등학생 방과후 돌봄시설인 '다함께돌봄센터 14호점' 문을 열고 운영을 시작했다고 10일 밝혔다.

평택시 다함께돌봄센터 14호점 개소식에서 학생과 학부모들이 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

센터에는 아동 돌봄 전문 센터장 1명과 돌봄 교사 2명이 상주한다. 학기 중에는 오후 1시부터 8시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 센터는 아이들이 참여할 수 있는 다채로운 체험과 창의 활동 프로그램을 진행할 예정이다.

유봉희 센터장은 "아이들이 안전하고 편안한 공간에서 마음껏 뛰놀며 매일 즐겁고 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 세심하게 돌보겠다"고 말했다.

평택시는 2020년부터 가재동·청북읍·비전1동·고덕동·지제동 등 관내 주요 지역에 12곳의 센터를 운영해 왔으며, 이번 14호점과 연내 개소 예정인 13호점을 포함해 연내 총 14곳의 센터를 운영할 예정이다.





이용을 희망하는 가정은 평택시 다함께돌봄센터 14호점으로 문의하면 상세한 안내를 받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

