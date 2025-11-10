영화와 찰떡궁합 '이것'…장 건강에 유산균보다 낫다고?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고가 보조제 아닌 자연식품이 핵심

팝콘·말린 과일·콩·견과류·케피어 추천

장 건강과 면역력 관리에 대한 관심이 높아지며 유산균 보조제 시장이 급성장하고 있다. 그러나 영국의 한 전문의는 "장 건강의 해답은 약병 속이 아니라 식탁 위에 있다"고 강조한다. 고가의 보조식품보다 식이섬유가 풍부한 자연식품이 장내 미생물 균형 유지에 훨씬 효과적이라는 것이다.

영국의 한 전문의가 장 건강을 개선하는 데 도움이 되는 음식들을 소개했다.

지난 5일(현지시간) BBC에 따르면 영국 전문의 알렉산더 반 툴레켄은 칼럼을 통해 "고가의 프로바이오틱스 제품이나 프로바이오틱스 간식을 먹지 않아도 장을 건강하게 유지할 수 있다"고 밝혔다. 그는 "장내 미생물은 단순한 소화 기능을 넘어 면역 반응, 수면, 기분 등 전신 건강에 폭넓게 관여한다"며 "균형 잡힌 미생물 환경을 위해서는 다양한 자연식품, 특히 섬유질이 풍부한 식단이 필수적"이라고 조언했다.

감자칩 대신 팝콘, 사탕 대신 말린 과일

전문의는 건강한 장을 유지하기 위해 감자칩 대신 팝콘을, 사탕 대신 말린 과일을, 아이스크림 대신 냉동 베리류를 먹어야 한다고 조언했다.

툴레켄은 장 건강을 위한 실질적인 식단 팁도 제시했다. 첫 번째는 감자칩 대신 팝콘을 섭취하는 것이다. 팝콘은 통곡물로 만들어져 섬유질이 풍부하고, 가공이 덜 돼 유익균의 먹이가 된다. 특히 탕이나 버터가 첨가되지 않은 팝콘은 감자칩보다 열량이 낮고 포만감이 높아 '건강한 간식 대체재'로 적합하다는 평가다.

또한 그는 단 음식을 선호한다면 사탕 대신 말린 과일을 선택하라고 조언했다. 말린 살구, 건포도, 대추 등은 천연 당분과 비타민, 섬유질을 고루 함유해 단맛과 영양을 동시에 충족시킨다. 툴레켄은 "정제당을 줄이면서도 단맛을 유지할 수 있는 가장 손쉬운 방법"이라고 설명했다.

콩·견과류·케피어…장 건강 지키는 식탁

전문의는 건강한 장을 유지하기 위해 감자칩 대신 팝콘을, 사탕 대신 말린 과일을, 아이스크림 대신 냉동 베리류를 먹어야 한다고 조언했다. 픽사베이

툴레켄은 렌틸콩·병아리콩 등 콩류 섭취도 장 건강에 유익하다고 강조했다. 콩에는 프리바이오틱 섬유질이 풍부해 장내 유익균 증식에 도움을 주며 단백질이 많아 육류 섭취를 줄이려는 사람에게도 좋은 대체식이 된다.

툴레켄은 또한 소금이나 설탕이 첨가되지 않은 견과류를 먹으라고 조언했다. 불필요한 첨가물 없이 건강한 지방과 섬유질을 섭취할 수 있기 때문이다. 아이스크림 대체 음식으로는 케피어(우유를 발효시킨 음료)와 냉동 베리를 추천했다.





"기적의 보조식품 없다…자연식품이 해답"

툴레켄은 장 건강을 위해 "무엇보다 균형 잡힌 자연식 위주의 식단이 가장 중요하다"고 강조했다. 그는 "건강 보조 식품이나 프로바이오틱스 관련 제품의 효과가 있다는 명확한 증거는 없다"며 "프로바이오틱스 음료나 프로바이오틱스 파우더 등 기적적인 효과를 약속하는 제품을 사는 건 돈 낭비라고 생각한다"고 단언했다.





