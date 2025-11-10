네이버지도, 앱 개편…신규도입 '예약' 탭서 예약 관리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예약 탭서 주변 '핫플' 예약 가능…검색도 지원

네이버 지도, 월간 이용자 3000만명 돌파

네이버는 네이버지도 앱에서 네이버 예약이 가능한 장소와 액티비티, 이동 수단을 한눈에 모아보고 예약할 수 있는 '예약' 탭을 도입한다고 10일 밝혔다.

네이버지도는 지도앱 탭을 ▲발견 ▲예약 ▲대중교통 ▲내비게이션 ▲저장으로 개편한다. 네이버지도 앱 업데이트는 이날부터 순차적으로 진행된다.

네이버는 네이버지도 앱에서 네이버 예약이 가능한 장소와 액티비티, 이동수단을 한눈에 모아보고 예약할 수 있는 '예약' 탭을 도입한다. 네이버 제공

AD

신규 도입된 예약 탭에서는 네이버 예약을 지원하는 장소와 액티비티 등을 한눈에 살펴보고 예약할 수 있다. 네이버지도를 통해 음식점, 카페, 레저·티켓, 체험·클래스, 여행, 항공권 등 일상 속 예약이 가능하다. 여기에 주변의 예약 가능한 핫플레이스와 예약 관련 혜택, 기획전도 함께 확인할 수 있다. 예약 후에는 이용자에게 예약 일정 알림과 예약 장소 주변 가볼 만한 곳 추천까지 제공한다.

예약 탭에는 '예약 검색' 기능도 도입된다. 기존처럼 장소 검색 시 플레이스 필터를 활용해 예약 가능 여부와 업종 등 조건을 설정하지 않아도 예약 검색을 통해 원하는 장소를 간편하게 찾을 수 있다.

네이버지도는 한국을 찾은 외국인 관광객의 편의를 위해 예약 탭을 다국어(영어, 중국어, 일본어)로 지원하고 외국인 사용자 맞춤형 콘텐츠도 제공한다. 외국인 관광객들이 오늘 바로 예약할 수 있는 식당과 한국의 명소, 인기 관광지를 방문할 수 있는 여행상품도 소개한다.

네이버지도 서비스를 총괄하는 최승락 부문장은 "네이버지도 이용자 중 62%에 달하는 MZ(밀레니얼+Z세대) 세대 이용자 특성에 맞춰 여러 앱을 오가며 번거롭게 예약하지 않아도 발견부터 예약, 혜택까지 네이버지도를 통해 편리하게 경험할 수 있도록 예약 탭을 도입했다"면서 "네이버지도는 온라인에서의 발견을 오프라인의 경험으로 자연스럽게 연결하고 나아가 생생한 공간 경험까지 제공하는 올인원 플랫폼으로서 고도화를 이어가겠다"고 말했다.





AD

한편, 네이버에 따르면 네이버지도는 월간활성이용자수(MAU) 3000만명을 돌파했다.

네이버는 네이버지도 앱에서 네이버 예약이 가능한 장소와 액티비티, 이동수단을 한눈에 모아보고 예약할 수 있는 '예약' 탭을 도입한다. 네이버 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>