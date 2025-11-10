한유원, 지역 취약계층 위한 빵 만들기 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목2~4동 취약계층 80가구에 전달

한국중소벤처기업유통원이 지역 취약계층을 위한 빵 만들기 봉사활동을 진행했다고 10일 밝혔다.

겨울의 시작을 알리는 입동을 맞아 마련된 이번 봉사활동은 지난 7일 한유원 본사가 위치한 서울 양천구 관내 목동종합사회복지관에서 진행됐다.

한국중소벤처기업유통원은 7일 서울 양천구 관내 목동종합사회복지관에서 지역 취약계층을 위한 빵 만들기 봉사활동을 진행했다. 한국중소벤처기업유통원

이번 봉사에는 한유원 임직원 20여명이 참여해 지역 취약계층에 전달할 호두파이 세트를 직접 만들고 포장했다. 제작된 파이세트는 복지관을 통해 목2~4동에 거주하는 지역 취약계층 80가구에 전달될 예정이다.

한유원은 매년 연말 구세군 자선냄비 기부, 양천구 따뜻한 겨울나기 기부캠페인 동참 등 나눔 문화 확산을 위한 다양한 사회공헌활동을 운영하고 있다.





이태식 한유원 대표는 "나눔의 계절 겨울을 맞아 올해 남은 기간에도 공공기관 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위한 다양한 사회공헌활동을 기획·운영하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

