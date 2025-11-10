부산교통공사, ‘27회 아름다운 화장실 대상’ 동상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신장림역 화장실, 밝고 개방적인 디자인과 이용자 배려로 높은 평가

부산교통공사(사장 이병진)는 부산 1호선 신장림역 화장실이 '제27회 아름다운 화장실 대상'에서 동상(행정안전부 장관상)을 수상했다고 10일 전했다.

'아름다운 화장실 대상'은 행정안전부와 한국화장실문화협회가 매년 공동 주관하는 전국 공모전으로, 안전하고 편리한 화장실 문화 확산을 위해 시행되고 있다.

올해는 전국에서 75개소가 응모해 27곳이 최종 선정됐다.

2016년 준공된 신장림역 화장실은 지하 역사에 있으나 입구 천장을 통해 자연광이 유입돼 밝고 개방적인 분위기를 연출한다.

또 내부는 금색 계열의 큐비클 칸막이로 따뜻한 느낌을 더해 △유아와 노약자를 위한 낮은 세면대 △가족 화장실 △ㄱ자 형태의 넓은 파우더룸 등 이용자를 세심하게 배려한 공간 구성으로 높은 평가를 받았다.

부산교통공사는 이번 신장림역을 포함해 2006년부터 총 15곳의 도시철도 역사 화장실이 '아름다운 화장실'로 선정되며, 선진 화장실 문화 정착을 선도하는 기관으로 자리매김하고 있다.





이병진 부산교통공사 사장은 "도시철도 화장실은 많은 시민이 이용하는 공공공간인 만큼, 안전·위생·편의성 향상을 위해 꾸준히 노력하고 있다"며 "화장실이 특색 있는 디자인과 문화가 어우러진 생활문화공간으로 발전할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

부산교통공사 신장림역 화장실.

