종로구, 17개 전 동에서 ‘청소 반상회’

서울 종로구(구청장 정문헌)는 12월 12일까지 관내 17개 동을 순회하며 ‘주민과 함께하는 종로 구석구석 골목길 청소 반상회’를 실시한다.

청소 반상회는 주민이 직접 청소 범위를 정하고 지역 현안을 함께 논의하는 참여형 행사로, 공동체 의식 강화와 마을 환경 개선을 목표로 한다. 대형 차량이 진입하기 어려운 좁은 골목과 주택가에는 친환경 소형 청소 차량을 투입해 청결하고 안전한 생활환경을 조성하고 있다.

청소 반상회에 참석한 정문헌 종로구청장. 종로구 제공.

이번 행사는 지난달 29일 창신3동을 시작으로 30일 삼청동, 이달 3일 숭인2동, 5일 평창동·창신1·2동에서 진행됐다. 이후 10일 사직동, 18일 무악동, 19일 종로1·2·3·4가동 및 종로5·6가동, 20일 이화동과 혜화동, 21일 부암동, 25일 교남동, 26일 청운효자동, 27일 숭인1동, 12월 12일 가회동 순으로 이어진다.

참여자는 동별로 위촉된 클린넷 회원, 동주민센터 직원, 환경 공무관 등이다. 클린넷 회원은 종로구 거주자나 사업장 종사자 중 청소 분야 지식을 보유한 주민으로 구성됐으며, 지난 2~3월 공모와 추천을 통해 선발됐다.

종로구는 12월 중 청소 반상회 결과를 공유하고 추가 개선 사항을 검토할 계획이다. 주민과 행정의 협력을 통해 참여형 청소 문화를 확산하고 지역 문제를 함께 해결하는 자리가 될 것으로 기대된다.





정문헌 종로구청장은 “청소 반상회를 통해 주민들이 직접 마을 환경을 개선하고 공동체 의식을 높이며 지역 문제를 해결하는 문화가 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

