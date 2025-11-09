해경, 中어선 전복 사고 실종자 야간 수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

승선원 11명 중 2명 숨지고 3명 실종

생존 선원 "앵커 놓던 중 갑자기 전복"

해경이 서해 공해상에서 발생한 중국 어선 전복 사고의 실종자 수색을 야간에도 이어가고 있다.

9일 목포해양경찰서는 대형 경비함 2척과 항공기 3대, 서해특수구조대를 투입해 실종자 3명을 찾기 위한 집중 수색을 벌이고 있다. 해가 진 뒤엔 군 항공기의 지원을 받아 조명탄을 쏘며 수색작업을 지속 중이다.

연합뉴스

AD

앞서 이날 오전 6시50분쯤 98t급 중국어선 A호가 전남 신안 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 공해상에서 뒤집혔다. 이 사고로 중국인 승선원 11명 가운데 2명이 숨지고 3명이 실종됐다. 나머지 6명은 인근 어선에 의해 구조됐으며 별다른 이상은 없는 것으로 조사됐다.

해경이 선체를 확인한 결과 외부 충돌 흔적은 없었다. 생존 선원들은 "앵커를 내리던 중 갑자기 배가 기울었고 모두 바다로 탈출했다"고 진술한 것으로 전해졌다. 해경은 어선이 균형을 잃고 전복된 것으로 보고 있으며 실종자들이 해상에서 표류할 가능성에 무게를 두고 있다.

구조된 8명(사망자 2명 포함)은 모두 구명조끼를 착용하고 있었지만, 실종된 3명의 착용 여부는 아직 확인되지 않았다. 목포 해경 관계자는 "기상이 악화하지 않는 한 수색을 계속할 예정"이라며 "공해상에서 발생한 사고인 만큼 구조된 승선원 등 사고 경위 조사와 수습 작업은 어선 기국인 중국에서 진행한다"고 전했다.





AD

공해상은 어느 나라의 주권에도 속하지 않은 모든 나라가 공통으로 사용할 수 있는 바다를 의미하며, 모든 나라가 항해·조업·조사 등을 자유롭게 할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>