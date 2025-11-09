日이와테현 동쪽 바다 규모 6.9 지진…높이 20㎝ 쓰나미 관측(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자력발전소 이상 없어

신칸선 20여분간 운행 중단

일본 이와테현 동쪽 바다에서 9일 오후 5시3분쯤 규모 6.9의 지진이 발생해 이와테현 해안가에 쓰나미 주의보가 내려졌다. 일본 기상청은 당초 지진 규모를 6.7로 추정했다가 이를 6.9로 높여 잡았다.

이날 일본 기상청에 따르면, 진앙은 이와테현 모리오카시에서 동쪽으로 204㎞ 떨어진 해역이며, 진원 깊이는 10㎞다. 규모 6.9 지진으로 이와테현 모리오카시와 미야기현 와쿠야초 등에서는 진도 4의 흔들림이 감지됐다.

일본의 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리, 지진 발생 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념이다. 진도 4는 대부분의 사람이 놀라고 천장에 매달린 전등이 크게 흔들리는 수준이다.

기상청은 이번 지진으로 이와테현 해안가에 최고 1ｍ의 쓰나미도 발생할 수 있다며 쓰나미 주의보도 발령했다. 이에 따라 이와테현 오후나토시 6천여명 등 일부 해안가 지역 주민에 대해서는 피난 지시도 내려졌다.

다만 현재까지 실제로 관측된 쓰나미 높이는 이와테현 구지항과 오후나토항 각 20㎝ 등에 그쳤다. 규모 6.9 지진 발생 후 규모 6.3과 5.6 등 여러 차례 지진이 이어졌다.

일본 기상청 관계자는 "첫 번째 도달한 쓰나미보다 2파나 3파가 더 높은 경우도 있다"며 계속 주의해 달라고 당부했다. 미야기현 오나가와원자력발전소에 이상은 없었으며 지자체 등에 특별한 피해 정보도 접수되지 않은 것으로 알려졌다.





다만 미야자키현 센다이시에서 아오모리현 신아오모리역 사이 도호쿠 신칸센 상하행선 운행이 일시 정전 여파로 20여분간 멈췄다가 재개됐다. 일본 정부는 총리 관저 위기관리센터에 정보연락실을 설치하고, 피해 상황 등을 추가로 파악 중이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

