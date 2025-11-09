젠슨황 "블랙웰 칩 수요 급증…TSMC에 웨이퍼 추가 주문"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"SK하이닉스·삼성전자서 칩 샘플 받아"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최첨단 '블랙웰' 칩의 수요가 급증하면서 대만 TSMC에 웨이퍼를 추가 주문했다고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 31일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋' 마지막 특별 세션에서 연설하고 있다. 2025.10.31 강진형 기자

미국 블룸버그통신 등에 따르면 8일(현지시간) 황 CEO는 대만 신주(新竹)시에서 개최된 TSMC의 연례 체육대회에 참석한 자리에서 기자들과 만나 "(블랙웰을 적용한 그래픽처리장치(GPU)와 관련해) 매우 강력한 수요를 경험 중"이라며 "엔비디아는 GPU를 생산하지만, 중앙처리장치(CPU)·네트워크 장비·스위치도 만들기 때문에 블랙웰과 관련한 칩이 매우 많다"고 말했다.

아울러 "TSMC에서 구매하는 웨이퍼의 수요도 늘어나고 있다"며 "TSMC가 웨이퍼 지원에 매우 훌륭한 역할을 하고 있다"고 밝혔다. 웨이저자(魏哲家) TSMC 회장도 "황 CEO가 웨이퍼를 추가 요청했다"고 말했지만 구체적인 수량 등은 기밀 사항이라며 밝히지 않았다.

황 CEO는 엔비디아가 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론 테크놀로지에서 최첨단 칩 샘플을 받았다고도 밝혔다. 그는 메모리 공급 부족과 관련해 "사업의 성장 시기에는 '다른 것들'의 공급 부족이 있을 수 있다"면서도 "메모리 (반도체) 제조사 세 곳은 우리를 지원하기 위한 생산능력을 확충했다"고 말했다. 다만 메모리 가격 인상 전망에 대해서는 "그들이 사업을 어떻게 운영할지는 그들이 결정할 것"이라고 답했다.





엔비디아의 중국 상대 판매도 계속 이어질 전망이다. 엔비디아는 올해 초 미국과 중국의 무역 갈등으로 인해 중국으로의 제품 판매를 하지 않고 있다. 최근 미국 정부는 중국 수출용 블랙웰 제품 수출도 허용하지 않은 것으로 알려졌다. 황 CEO는 전날 대만에서 기자들에게 "현재 중국 측과 수출 관련 논의를 진행하고 있지 않다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

