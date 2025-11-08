박지원 의원 "김건희 뇌물 받는 것 세계 제일 금메달리스트"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김기현 의원 윤석열보다 비열한 '인간성'

오세훈 시장 언론탄압·'제2의 전두환' 비난

박지원 더불어민주당 의원

더불어민주당 박지원 의원(전남 해남·완도·진도)이 12·3 비상계엄 이후 각종 정치적 의혹의 중심에 선 김건희 여사, 김기현 국민의힘 의원, 오세훈 서울시장을 향해 "왜 그 모양이냐"며 쓴소리를 냈다.

박 의원은 8일 자신의 페이스북을 통해 "오늘은 김건희, 김기현, 오세훈 세분이 기분 상하게 하는 날이 되었다"라며 "김건희는 뇌물 받는 것으로 세계 제일의 금메달리스트다"고 썼다.

국민의힘 대표를 지낸 김기현 의원을 향해 박 의원은 "김 전 대표는 치사한 남편이다. 자기가 한 일을 아내에게 씌운다면 윤석열보다 비열한 인간성이다"며 "당 대표 경선 때 초선의원 연판장으로 나경원 의원을 물리치게 한 대가이지 무슨 의례적 선물이냐. 의례적이라면 스카프 정도 아닐까"라고 날을 세웠다.

지난 6일 특검팀이 윤석열 전 대통령 부부 자택에서 압수한 로저비비에 클러치백과 관련, 김기현 의원은 이날 입장문을 내고 "제가 2023년 3월 당 대표로 당선된 후 아내가 김건희 여사에게 클러치백 1개를 선물한 사실이 있다"고 밝히면서 세간의 입살에 오르고 있다.

박 의원은 정치 브로커인 명태균씨와 함께 특검에 출석한 오세훈 시장을 향해서도 "오 시장은 방송사 TBS를 문 닫게 하고 뉴스공장 김어준씨를 쫓아낸 언론 탄압자다"며 "제2의 전두환이다. 명태균씨는 뻥은 있지만, 그가 말한 것은 다 증거를 대는 진실이었다"고 강조했다.





그러면서 박 의원은 "어쩌면 내란 세력들은 사람들이 다 그 모양이냐"고 일갈했다.





