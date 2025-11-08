러시아, 우크라 에너지시설 타격에 단전 속출…2명 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러시아가 우크라이나의 에너지 기반시설 등을 공습하면서 2명이 숨지고 각지에서 전력 공급이 끊겼다고 우크라이나 당국이 8일(현지시간) 밝혔다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 안드리 시비하 외무장관은 "러시아 공습이 다시 사람들의 일상을 겨냥했다"며 "이들은 지역사회로부터 전력과 물, 난방을 빼앗고 중요 기반시설을 파괴했으며 철도망까지 부수었다"고 비판했다.

우크라이나 공군에 따르면 러시아는 간밤에 드론 458대와 미사일 45발을 발사했으며 이 가운데 드론 406대와 미사일 9발이 요격됐다. 동부 드니프로에서는 드론 공습으로 9층 건물이 붕괴하면서 2명이 숨지고 6명이 부상했다고 율리아 스비리덴코 총리가 전했다.

북부 하르키우에서는 러시아 공격으로 비상 정전이 발생하고 수도 공급에도 차질이 빚어졌다. 남부 항구도시 오데사는 전날 밤 드론 공격으로 에너지 기반시설이 파손됐고, 크레멘추크에서는 전력과 수도 공급이 중단됐다.

러시아 국방부는 우크라이나 군·산업 복합 단지와 우크라이나군 작전을 지원하는 에너지 시설을 타격했다고 주장했다.

전쟁이 네 번째 겨울을 맞이한 가운데, 에너지 시설 타격으로 우크라이나 내 우려가 커지고 있다. 우크라이나 에너지 전문가 올렉산드르 하르첸코는 최근 브리핑에서 "기온이 영하 10도 이하일 때 키이우 열병합 발전소가 나흘 이상 가동을 멈추면 기술적 재앙이 발생할 것"이라고 경고했다.





한편 우크라이나도 최근 몇 달간 러시아 석유 시설에 대한 공격을 늘려 왔다. 지난 7일 저녁, 러시아 남부 볼고라드주에서 에너지 기반시설이 드론 공격을 받아 단전이 발생했다고 안드레이 보차로프 주지사가 전했다.





