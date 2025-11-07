"우울한 10대, 성인 됐을 때 비정규직일 가능성 높다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년기 우울, 성인기 고용 안정성과 연관

"청소년 우울 개입이 불평등 완화에 기여"

청소년기의 우울함이 성인기 고용 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나와 관심이 쏠린다.

발달심리학 분야 국제 학술지 '아동 심리·정신의학 저널(Journal of Child Psychology and Psychiatry)에는 최근 이런 내용을 담은 연구 결과가 발표됐다. 해당 연구는 김진호 고려대 보건정책관리학부 교수 연구팀이 주도했다.

청소년기 우울은 단순한 정서적 문제를 넘어, 생애 전반에 걸쳐 광범위한 영향을 끼칠 수 있는 요인이다. 그러나 청소년기 안정과 성인기의 일자리 안정성, 고용 형태 등과 관련된 연구는 지금까지 충분히 논의되지 않았다. 이에 연구팀은 미국 청소년을 성인기까지 장기적으로 추적 조사한 '청소년-성인 건강 종단 연구' 자료를 통해, 3703명의 형제 데이터를 분석했다.

해당 연구 방법론을 통해 같은 가정에서 자란 형제간의 차이를 직접 비교, 가정환경이나 양육 방식 등 여러 환경 요인을 통제할 수 있었다. 보다 신뢰성 높은 추정치를 도출하기 위함이다.

또 연구팀은 고용 형태를 단순히 정규직, 비정규직으로 나누지 않고 ▲소득 수준 ▲복리후생 ▲고용 안정성 ▲의사결정 자율성 등의 요소를 종합적으로 반영했다.

그 결과, 청소년기에 우울 수준이 높은 사람은 성인이 됐을 때 불안정한 일자리에 종사할 가능성이 높았다. 이런 경향은 청소년기의 우울 증상이 초기 성인기까지 이어지거나, 학업 성취를 방해해 안정적인 일자리를 얻기 힘들게 만들기 때문으로 추측된다.





이와 관련 김 교수는 "이번 연구는 청소년기의 정신 건강이 성인기의 고용 안정성과 직접적으로 연결될 수 있음을 실증적으로 보여준 것"이라며 "청소년 우울함에 대한 조기 개입은 장기적으로 노동시장 불평등과 사회적 격차 완화에 기여할 수 있다"고 말했다. 이어 "최근 청소년 정신건강이 악화하고 청년층 고용 불안정이 심화하는 만큼 건강·교육·고용 정책을 연계한 통합적 대응이 필요하다"고 제언했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

