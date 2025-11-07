"메타 사기 광고로 작년 23조 수익" 논란에…"왜곡" 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"지난해 판매액 10% 해당"…내부 문건 주장



세계 최대 사회관계망서비스(SNS) 기업 메타의 광고 수익 중 약 10%가 '사기성 광고'로 창출됐다는 내부 보고서가 나와 파문이 예상된다. 메타 측에서는 왜곡된 수치라며 적극 반박했다.

미 경제 매체 CNBC 등은 6일(현지시간) 메타의 내부 보고서를 인용해 "메타의 지난해 판매액 중 10%에 해당하는 160억달러(약 23조3000억원)가 사기성 광고에서 나온 것으로 추정된다"고 보도했다.

메타 로고. 로이터연합뉴스

사기성 광고는 허위 전자상거래, 투자 사기, 불법 온라인 도박, 금지된 의료 물품 판매 등을 포함한다. 메타 내부 보고서에 따르면 이런 사기성 광고는 연평균 70억달러(약 10조2100억원)의 매출을 올렸다고 한다. 매체는 "메타가 매일 약 150억건의 고위험 사기 광고를 사용자에게 노출"했다고 지적했다.

메타는 광고의 불법성, 사기성 여부 등을 자동 시스템으로 판별하는 것으로 전해졌다. 이 시스템의 평가 결과 사기 확률이 95%를 초과할 때만 광고에 대해 차단 조처를 하는 방식이다. 사기 확률이 95% 미만일 경우 광고를 차단하는 대신, 더 높은 광고 요금을 부과한다. 또 한 번 사기 광고를 클릭한 이용자는 알고리즘에 따라 유사 광고에 반복적으로 노출될 위험도 있다.

다만 이런 주장에 대해 메타 대변인은 성명을 통해 "자사 애플리케이션(앱)의 사기성 광고에 대해 적극적으로 대응하고 있다"고 반박했다.

메타 대변인은 "2024년 회사 광고 매출의 10%가 허위 광고로 발생했다는 예측은 최종적인 수치라기보다는, 대략적이고 지나치게 포괄적인 추정치"라며 "실제로 후속 검토 결과 (사기성으로 의심받은) 광고 중 상당수는 위법 행위를 하지 않았다"고 설명했다.





이어 "유출된 보고서는 사기에 대한 메타의 접근 방식을 선별적인 관점으로 좁혀 왜곡한 것"이라고 지적했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

