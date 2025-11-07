장동혁 "李부동산 정책, 교통체증 심하다고 차 사지 말라는 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국힘, 용인 주거현장 찾아 간담회

장동혁 "풍선효과, 들불처럼 번져"

장동혁 국민의힘 대표는 7일 경기도 용인시 수지구를 찾아 이재명 정부의 10·15 부동산 정책을 비판하며 "수도권과 부산, 대구 등 지방 핵심 지역에서 들불처럼 풍선 효과가 번지고 있다"고 말했다. 정부·여당의 약한 고리인 '부동산'을 중심으로 역공에 나선 것으로 해석된다.

국민의힘 장동혁 대표가 7일 경기도 용인시 수지구의 한 아파트 단지에서 열린 '부동산 정책 정상화 특별위원회-부동산 대책 경기도 현장 간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 오전 용인 수지에서 열린 '부동산 정책 정상화 특별위원회 현장 간담회'에서 "10·15 부동산 정책을 한마디로 표현하면 교통 체증으로 길이 막힌다고 했더니 차량을 사지 말라는 정책"이라고 지적했다.

이어 "서울은 차가 많아서 교통 체증이 발생한다고 해 앞으로 모든 차량은 서울을 출입하지 말라고 통제하는 것과 똑같은 정책"이라며 "최근 향후 집값을 전망하는 설문조사에서 국민 절반 이상이 집값, 전셋값, 월세가 전부 오를 것이라고 답을 했다"고 강조했다.

장 대표는 "서울 전역과 경기도 12개 지역을 삼중 규제하고 대출마저 강도 높게 조이면서 부동산 시장을 얼어붙게 만든 탓"이라며 "집을 팔고 싶은 국민도, 집을 사고 싶은 국민도 모두 규제 속에 갇혀 버렸다"고 비판했다.

장 대표는 정부가 최근 주택시장 안정화 대책 후속 조치로 국무총리 산하 '부동산 감독 추진단'을 출범시킨 것을 두고 "부동산 거래는 거의 투기고, 실수요자도 투기꾼으로 보는 이재명 정권의 잘못된 인식이 그대로 드러난다"고 했다.

장 대표는 "공급이 시급한 지역의 재건축, 재개발 사업도 혼란을 겪고 있다"며 "부동산 과열의 원인은 내 집 마련을 꿈꾸며 성실히 노력하는 국민 책임이 아니다. 주택 공급 부족과 불합리한 세제 등 정책의 구조적인 문제"라고 덧붙였다.

그러면서 "원활한 주택 공급이 이뤄질 수 있도록 규제를 풀고 상식적이고 합리적인 세제를 만들기 위해서 힘을 쏟겠다"며 "서민과 청년, 국민들의 무너진 주거 사다리를 다시 세우겠다"고 했다.





장 대표는 이날 간담회에 나서기 전 방명록에 "현지가 아니라 부동산이 먼저다! 믿지 말지 현지"라고 적기도 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

