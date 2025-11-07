기상청 "통영 남남서쪽 바다서 규모 2.9 지진"

기상청은 7일 오전 9시 44분 44초 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역에서 규모 2.9의 지진이 발생했다고 밝혔다.

7일 오전 9시 44분 44초 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역에서 규모 2.9의 지진이 발생했다. 기상청

AD

진앙은 북위 34.55도, 동경 128.30도이며 지진 발생 깊이는 8km이다.





AD

기상청은 "지진피해는 없을 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>