[특징주]'3분기 호실적' 코스메카코리아, 8.85%대 상승

국내 화장품 제조사개발생산(ODM) 기업 코스메카코리아의 주가가 3분기 실적 발표와 함께 강세다.

코스메카코리아는 7일 오전 9시22분 기준 전 거래일 대비 6000원(8.85%) 상승한 7만3800원에 거래됐다.

전날 코스메카코리아는 연결 기준 3분기 영업이익이 272억원으로 전년 동기 대비 78.8% 급증했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 1824억원으로 44% 늘었다. 당기순이익은 223억원으로 161.1% 증가했다. 세 수치 모두 분기 기준 최대 수치다. 올해 1~3분기 누적 영업이익은 625억원으로 지난해 연간 영업이익(604억원)을 초과 달성했다.

특히 자사 개발 제형인 클렌징 오일과 필샷 제품이 각각 아마존과 틱톡 플랫폼에서 베스트셀러에 오르며 실적을 견인했다.

교보증권은 이날 코스메카코리아에 대해 "'필샷' 제품 대량 수주가 실적 성장의 핵심 요인"이라며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 8만원에서 10만원으로 상향 조정했다.





권우정 연구원은 "목표주가는 내년 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(PER) 15배를 적용해 산출했다"며 "코스메카코리아는 대량 수주 고객사 수가 증가하는 가운데 기존 고객사 물량도 확대되는 추세이며, 미국 현지 인디브랜드 매출 증가도 긍정적"이라고 평가했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

