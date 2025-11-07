싸이닉솔루션, 감각 대체 센서 양산 최종단계…피지컬 AI 생태계 독보적 입지 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MEMS 마이크로폰 센서, 인간 청각 대체 초저전력·고성능 반도체

SK하이닉스시스템IC 중국 MEMS 전용 공정서 생산

시스템반도체 전문업체 싸이닉솔루션은 인간의 감각을 대체하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 핵심 센서 반도체 개발에 속도를 내고 있다고 7일 밝혔다. 개발 진행 중인 초소형 전자기계시스템(Micro Electro-Mechanical System, MEMS) 마이크로폰 센서가 양산을 위한 최종 단계에 이르렀다고 설명했다.

싸이닉솔루션이 개발 중인 MEMS 마이크로폰 센서는 인간의 청각을 대체하는 초저전력·고성능 음성 인식용 반도체다. SK하이닉스시스템IC의 중국 우시(Wuxi) MEMS 전용 공정을 통해 생산한다.

해당 센서는 스마트 디바이스, 모빌리티, 로봇 등 피지컬 AI 기반 디바이스의 핵심 감각 모듈로 활용될 전망이다. MEMS 전문 공정을 활용해 대만 등에서 팹리스 고객사 확대에도 속도를 낸다.

회사 관계자는 "MEMS 기술은 미세 전자·기계 구조를 단일 칩에 통합해 초저전력·초소형화와 고정밀을 동시에 구현하는 첨단 반도체 기술"이며 "앞으로 상호작용형 로봇과 웨어러블 기기, 온디바이스 AI 제품군의 성능 경쟁력을 결정짓는 요소"라고 말했다.

싸이닉솔루션은 마이크로폰에 이어 MEMS 초음파 센서의 공동 개발에도 착수했다. 초음파 센서는 거리·형상·압력 등 외부 자극을 정밀 감지해 인간의 촉각 기능을 대체하며 납(Pb)을 사용하지 않는 친환경 센서로, 향후 산업용 로봇 및 헬스케어 분야 적용이 기대된다.

관계자는 "피지컬 AI의 핵심 영역 중 하나인 '시각(vision)'을 담당하는 적외선(SWIR) 센서는 미국 실리콘밸리와 한국에 본사를 둔 적외선 AI 전문기업 스트라티오(STRATIO, INC.)와 공동 개발 중"이라고 소개했다.

싸이닉솔루션과 협업중인 스트라티오는 세계 최초로 Ge-on-Si 기반 SWIR 센서 기술을 상용화한 업체다. 기존 InGaAs 센서 대비 획기적인 원가 절감과 생산성 향상을 이뤄냈다. 스트라티오는 기존 InGaAs 센서가 접근하기 어려웠던 다양한 산업 분야로 활용 영역을 확장하며, 적외선 AI(Infrared AI)라는 새로운 기술 패러다임을 주도하고 있다. 가전, 메디컬, 오토모티브, 국방, 로보틱스 등 폭넓은 산업 분야로의 확장 가능성을 지니고 있다.

싸이닉솔루션은 기술적 진입장벽 확보를 위해 센서 특화 회로 설계 기술, 복합소재 센서 및 양산 공정 노하우, 다수의 관련 특허 포트폴리오를 보유하고 있다. 이를 기반으로 MEMS, SWIR 등 다양한 센서 반도체 라인업을 구축하여, 피지컬 AI 생태계 내 독보적 입지를 다져 가고 있다.

싸이닉솔루션 경영지원본부장인 권성준 상무는 "피지컬 AI는 단순 인식 기술을 넘어 인간의 감각과 반응을 기계가 모사하는 단계로 진화하고 있다"고 말했다.





이어 "싸이닉솔루션은 청각·촉각·시각 센서를 모두 내재화한 국내 유일의 센서 전문 파운드리를 위한 디자인하우스"라며 "글로벌 파운드리 전문 업체 및 기술 파트너들과 함께 피지컬 AI 밸류체인을 선도하는 핵심 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

