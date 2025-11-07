겨울의 시작 '입동'…미세먼지 농도 나쁨

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일교차 15도 안팎

겨울의 시작을 알리는 입동(立冬)이자 금요일인 7일 전국에 구름 많겠다.

인천 서구 아라타워 전망대에서 바라본 인천 공장지대가 미세먼지에 싸여 있다. 강진형 기자

기상청에 따르면 미세먼지 농도는 서울·인천·경기 남부·충청권·전북은 '나쁨', 나머지 권역은 '보통' 수준으로 예상된다. 오전까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠으니 출근길 교통안전에 유의해야겠다. 강원 영동은 늦은 오후부터 이튿날 낮 사이 가끔 5∼30㎜의 비가 내리겠다.

전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다. 낮 기온은 17∼22도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 9.1도, 인천 10.0도, 수원 6.6도, 춘천 4.4도, 강릉 8.5도, 청주 9.1도, 대전 8.0도, 전주 8.8도, 광주 10.3도, 제주 16.9도, 대구 7.9도, 부산 14.3도, 울산 10.2도, 창원 11.6도 등이다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 등 모든 바다에서 0.5∼2.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

