화순군정신건강복지센터 '주민 참여형' 의견조사

우수 의견 40건 선정 '기프티콘' 증정

전남 화순군이 보은병원에 위탁 운영 중인 화순군정신건강복지센터에서 2026년 정신건강 사업을 위한 주민 참여형 조사를 7일~26일까지 실시한다.

지역 주민의 의견을 듣습니다, 포스터 화순군 제공

6일 군에 따르면 이번 조사는 지역 주민이 체감하는 정신건강복지센터 사업의 개선 의견과 새로운 아이디어를 수렴해, 향후 서비스 품질을 높이고 실효성 있는 사업 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

참여 대상은 정신건강에 관심 있는 지역 주민 누구나 참여할 수 있으며, 참여는 안내문에 삽입된 QR코드를 통해 의견을 제출하는 방식으로 이뤄진다.

센터는 접수된 의견 중 사업 목적 부합성·지속 가능성·창의성을 기준으로 우수 의견 40건을 선정해 기프티콘을 증정한다.

박미라 보건소장은 "이번 조사를 통해 군민이 직접 지역사회 정신건강의 발전에 방향을 제시하고, 정신건강에 대한 인식 개선에 동참하는 계기가 되길 바란다"며 "접수된 의견은 향후 센터 사업 계획에 적극 반영하고 관계 기관과 협력해 추진하겠다"고 말했다.

화순군정신건강복지센터는 군민의 정신건강 증진과 정신질환 회복지원, 자살 예방 및 자살 유가족 지원을 위한 다양한 사업을 운영하고 있으며, 정신건강의학과 전문의가 참여하는 마음건강주치의 상담도 꾸준히 진행 중이다.





화순 주민 누구나 무료로 상담할 수 있으며, 자세한 사항은 센터 홈페이지를 참고하거나 전화로 문의하면 된다.





