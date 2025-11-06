넷마블, 3분기 영업이익 전년比 39%↑…"자체 IP 신작 흥행 효과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4분기 '나 혼자만 레벨업' 출시…내년 신작 8종

넷마블이 다변화된 해외 포트폴리오와 자체 지식재산권(IP) 비중 확대에 힘입어 호실적을 거뒀다.

넷마블 기업 이미지(CI). 넷마블 제공

넷마블은 올해 3분기 연결 기준 매출 6960억원, 영업이익 909억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 7.5%, 38.8% 증가한 수치다. 당기순이익은 406억원으로 같은 기간 97.1% 늘었다.

매출 상승은 지난 8월 출시한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '뱀피르'와 앞서 5월 선보인 '세븐나이츠 리버스'의 흥행이 주효했다. 해외 매출은 4726억원으로 전체 매출의 68%를 차지했다. 지역별로 북미 34%, 한국 32%, 유럽 11%, 동남아 8%, 일본 8%, 기타 7% 수준이다.

또 자체 IP 비중 확대로 지급수수료율 감소세가 이어지면서 영업이익률은 13.1%를 기록했다. 앱 마켓 수수료, 로열티 등이 포함된 지급수수료는 2249억원으로, 전 분기와 비교해 7.2% 감소했다.

넷마블은 올해 말 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브'를 출시한다. 내년에는 ▲스톤에이지 키우기 ▲일곱 개의 대죄: 오리진 ▲SOL: enchant ▲몬길: 스타 다이브 ▲나 혼자만 레벨업: 카르마 ▲이블 베인 ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 ▲프로젝트 옥토퍼스 등 총 8종의 기대 신작을 선보일 예정이다.





김병규 넷마블 대표는 "올해 'RF 온라인 넥스트', '세븐나이츠 리버스', '뱀피르' 등 신작의 연이은 흥행으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "내년에도 다수의 기대작을 통해 게임 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 시장에서 넷마블만의 차별화된 성과를 이어가겠다"고 말했다.





