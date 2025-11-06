본문 바로가기
[2025 여성포럼]"AI 인력 급한데…공대女 없으니 회사엔 있겠나"

공병선기자

이서희기자

입력2025.11.06 16:02

수정2025.11.06 16:57

'인공지능 시대와 여성 인재' 주제로 토론
"성과 공유 체제 통해 젊은 연구자 유치해야"
"남녀 함께 육아하는 문화도 정착돼야"

"AI와 같은 유망한 분야의 우수한 여성 인력을 확보하는 게 중요하다."(이은영 과학기술정보통신부 연구성과혁신관)


2025 여성리더스포럼에 한데 모인 과학·기술 전문가들이 발전하고 있는 AI 분야의 인력 확보가 시급하다고 강조했다. 아직 부족한 여성 인력의 유입을 위해 일·가정 양립에 대한 지원이 필요하다고도 입을 모았다.


[2025 여성포럼]"AI 인력 급한데…공대女 없으니 회사엔 있겠나" 백종민 아시아경제 테크스페셜리스트가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 '과학·기술 대전환 : 인공지능 시대와 여성 인재'를 주제로 패널토론을 하고 있다. 2025.11.6 김현민 기자
아시아경제는 6일 서울 중구 롯데호텔에서 2025 여성리더스포럼을 주최하고 '인공지능 시대와 여성 인재'라는 주제로 패널 토론을 진행했다. 토론에 참여한 이연수 NC AI 대표는 국내 AI 업계 현장에서의 여성 인력에 대해 "애초에 공대에 여성 인재 풀이 적으니 회사에도 없는 상황"이라며 "여성은 전체 인력 가운데 30% 정도 차지하고 있지만 설계 또는 AI 디자인 분야에 주로 속해 있다. AI 관련 구현과 개발 쪽은 남성 인재가 다수"라고 말했다.


토론 참석자들은 AI 관련 인재가 유출되는 상황이라는 데 문제의식을 공감했다. 문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장은 "스탠퍼드대의 조사에 따르면 우리나라는 인구 1만명당 1.36명의 AI 관련 인재가 유출되는 국가"라며 "해외 인재가 우리나라로 들어오게 하거나 우리나라 인재가 해외로 유출되지 않으려면 AI 전문가 처우 개선과 연구 문화의 혁신이 필요하다"고 말했다.


[2025 여성포럼]"AI 인력 급한데…공대女 없으니 회사엔 있겠나" 이은영 과학기술정보통신부 연구성과혁신관이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 '과학·기술 대전환 : 인공지능 시대와 여성 인재'를 주제로 패널토론을 하고 있다. 2025.11.6 김현민 기자

토론 참석자들은 AI 분야 여성 인재를 어떻게 키울지에 대한 의견을 공유했다. 백종민 아시아경제 테크스페셜리스트가 "어떻게 여성 인재를 육성할 수 있느냐"는 질의하자 이 연구성과혁신관은 "특정 분야만의 문제는 아니다. 앞으로도 유망한 분야에 우수한 인력을 유입하는 정책이 필요하고 여성 인력을 확보하고 양성하는 것도 중요하다"며 "그간의 정책적 경험과 방향성을 설정하면 좋은 성과를 낼 수 있지 않을까 기대된다"고 말했다.


이 연구성과혁신관은 여성을 비롯한 인재를 AI 분야로 이끌려면 성과 공유가 필요하다고도 강조했다. 그는 "성과 공유를 통해 우수한 인력들의 노력에 대한 정당한 대가를 주는 게 중요하다"며 "우수한 인재를 유치하는 데 연구 안정성, 장기 지속성, 여러 인센티브 제도 등이 중요하지만 가장 근간이 되는 건 젊은 연구자를 유입시키기 위한 성과를 공유하는 체제"라고 설명했다. 이 연구성과혁신관은 향후 과학기술 인력 유입 등에 관한 정책 방향을 발표할 것이라고도 귀띔했다.


[2025 여성포럼]"AI 인력 급한데…공대女 없으니 회사엔 있겠나" 문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 '과학·기술 대전환 : 인공지능 시대와 여성 인재'를 주제로 패널토론을 하고 있다. 2025.11.6 김현민 기자

일과 가정 양립 역시 여성 인력 확보의 중요한 과제라고 입을 모았다. 문 이사장은 "여성이 임신과 출산, 육아라는 장애물을 잘 이겨내서 경력에서 이탈되지 않으려면 주변의 지원이 필수"라며 "남녀가 함께 육아하는 문화가 조성돼야 한다. 아울러 AI를 활용한 돌봄과 디지털 시대의 유연근무제 등은 일과 생활의 균형을 맞춰줄 것"이라고 말했다.


이 대표는 과거 아버지에게 육아를 부탁하면서 사업을 포기해달라고 부탁했던 경험담을 공유했다. 그는 "말도 안 되게 들리겠지만 본인의 경력을 어떻게 해결할지를 두고 심각한 고민이 필요한 시기가 왔다"며 "여성의 이슈가 잘 받아들여지도록 여성이 사회에서 자리를 잡아야 한다. 그러려면 여성을 포용하는 사회가 필요하다"고 말했다.


[2025 여성포럼]"AI 인력 급한데…공대女 없으니 회사엔 있겠나" 이연수 NC AI 대표가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 '과학·기술 대전환 : 인공지능 시대와 여성 인재'를 주제로 패널토론을 하고 있다. 2025.11.6 김현민 기자

토론 참석자들은 이날 토론을 마무리하면서 여성 인재가 AI 분야에서 성공하기 위한 키워드를 하나씩 내놓았다. 이 연구성과혁신관은 성공에 대한 확신을 주문하면서 "이것저것 따지지 말고 과감하게 도전하라"고 말했다. 문 이사장은 남녀가 함께 AI 시대를 이끌어 나가야 한다며 "파트너 리더십"을 강조했다. 이 대표는 "경계를 가리지 말고 대담하게 도전하라"고 목소리 높였다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

