한국인 알츠하이머 유전요인 대거 규명…정밀 맞춤치료 기반 마련

국립보건연구원, 치매 발병 관여하는 핵심 유전자 규명

치매 유전요인 누적효과도 확인

한국인의 알츠하이머 발병에 관여하는 새로운 유전자들이 대거 규명됐다.

질병관리청 국립보건연구원은 노인성 치매환자 코호트를 기반으로 한국인 치매 환자들의 유전정보와 뇌 영상 자료를 분석한 결과, SORL1과 APCDD1, DRC7 등 알츠하이머 발병에 관여하는 새로운 유전적 요인들을 발견했다고 6일 밝혔다.

연구원은 또 여러 유전 요인이 함께 작용해 병이 생기는 '누적 효과(cumulative effects) 모델'도 제시했다.

질병청은 2021년부터 우리나라의 정상인, 경도인지장애, 치매환자를 장기간 추적해 자료를 수집하고 '노인성 치매환자 코호트(BRIDGE-LLOD)'를 구축하고 있다. 국내 대학·의료기관과 협력해 뇌 질환 코호트 데이터를 연계하는 '뇌 질환 연구기반 조성 사업'도 진행 중이다.

연구진은 한국인 치매 환자들의 전장 유전체(사람의 모든 유전 정보), 아밀로이드 양전자단층촬영(PET) 뇌영상 자료를 함께 분석했다. 그 결과, 알츠하이머의 핵심 원인인 '베타 아밀로이드'의 뇌 속 축적에 관여하는 유전자인 'SORL1'이 미세아교세포를 통해 알츠하이머의 병리적 발현을 조절하는 것을 밝혀냈다.

또 알츠하이머와 관련된 여러 유전 변이가 동시에 존재할 경우에는 인지 기능 저하가 더 심하고, 아밀로이드 베타 수치가 유의하게 증가해 발병률이 급격히 증가하는 '누적효과'를 확인했다. 이 모델은 개인의 유전적 조합에 따른 발병 예측과 맞춤형 치료전략 수립에 중요한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

알츠하이머병은 전 세계적으로 5700만명 이상이 고통받는 대표적 신경퇴행성 질환으로, 발병 위험 요인 중에는 유전적 요인이 60~80%를 차지하는 것으로 알려져 있다. 그러나 지금까지의 유전체연관분석(GWAS)은 유럽인 중심으로 이뤄져 아시아 인구의 특이적 변이를 반영하지 못했고, 대부분이 임상 진단만을 기준으로 진행돼 병리적인 축적을 규명하지 못했다는 게 연구원의 설명이다.

연구를 주도한 서상원 삼성서울병원 교수 등 연구진은 "임상 진단 중심의 기존 연구에서 벗어나 병리적 바이오마커(PET)와 유전체 정보를 결합해 알츠하이머병의 생물학적 기전을 직접 확인했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "이번 연구가 정밀한 위험 예측과 맞춤 치료의 기반이 될 것"이라고 강조했다.

연구 결과는 최근 국제학술지 네이처 자매지인 네이처커뮤니케이션즈(IF 15.7)에 두 편이 연속으로 게재되는 등 한국인 코호트를 활용한 알츠하이머병 예방·치료 기술 개발을 위한 세계적 수준의 유전체 연구 성과로 평가받고 있다.





임승관 질병관리청장은 "이번 성과는 국가 주도로 구축한 코호트와 데이터 인프라가 중요함을 입증한 사례"라며 "질병청은 앞으로도 국가 단위의 코호트 장기 추적조사 연구와 유전체·임상·영상 정보를 통합한 연구를 적극 지원해 치매를 비롯한 주요 만성질환의 조기 예측과 맞춤형 치료가 가능한 기반을 마련하겠다"고 말했다.





